Бундестаг висловився за жорсткіший курс щодо "Хезболли"

Члени Бундестагу більшістю голосів підтримали заяву, в якій уряд ФРН закликають до жорсткішої політики щодо шиїтського ліванського угруповання "Хезболла". В ухваленій у четвер, 19 грудня, заяві наголошується, що уряду в Берліні потрібно заборонити діяльність "Хезболли" на території Німеччини.

Крім того, німецькі законодавці закликають до перекриття можливих каналів фінансування "Хезболли" в Німеччині, в тому числі в рамках законів про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Ухвалену заяву підтримали члени консервативного блоку ХДС/ХСС, соціал-демократи та вільні демократи (ВДП). Натомість фракція "Альтернативи для Німеччини", а також Зелені й Ліва партія під час голосування утрималися.

Підтримана Бундестагом заява передбачає переслідування "Хезболли" "всіма засобами правової держави". Водночас уряд закликають відмовитися від дотеперішньої практики, коли робився чіткий розподіл між воєнізованим угрупованням "Хезболла" та його політичним крилом у Лівані.

Така вимога пояснюється особливою відповідальністю Німеччини за безпеку держави Ізраїль. Засноване 1982 року шиїтське угруповання "Хезболла" звинувачують у численних терактах та нападах проти ізраїльтян та держави Ізраїль.

Посол Ізраїлю в Німеччині Джеремі Іссахаров звинуватив "всю структуру "Хезболли" в причетності до тероризму", цитує агенція новин dpa.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас також закликав до жорсткішого курсу щодо цієї організації. "Хезболла" заперечує право Ізраїлю на існування, погрожує насильством і терором та продовжує нарощувати ракетний арсенал", - наводить його слова агентство dpa.

У Лівані політичне крило "Хезболли" має своїх представників у парламенті та донедавна брало участь у формуванні уряду. "Хезболла" практично цілком контролює населений шиїтами південь Лівану. Крім того, з 2011 року бойовики "Хезболли" воюють у Сирії на боці військ сирійського правителя Башара Асада, нагадує агенція новин AFP.

"Хезболла" з усіма її структурами визнана терористичною організацією Ізраїлем, США, Канадою, Нідерландами, а з березня 2019 року й Великобританією. Євросоюз та Австралія вважають терористичною організацією лише парамілітарну частину "Хезболли".