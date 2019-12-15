 Бундестаг висловився за жорсткіший курс щодо ″Хезболли″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2019

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Новини

Бундестаг висловився за жорсткіший курс щодо "Хезболли"

В ухваленій Бундестагом заяві уряд ФРН закликають заборонити діяльність шиїтського угруповання "Хезболла". Так само законодавці очікують від уряду перекриття каналів фінансування цього угруповання.

Хезболла в Лівані

Прихильники "Хезболли" в Лівані

Члени Бундестагу більшістю голосів підтримали заяву, в якій уряд ФРН закликають до жорсткішої політики щодо шиїтського ліванського угруповання "Хезболла". В ухваленій у четвер, 19 грудня, заяві наголошується, що уряду в Берліні потрібно заборонити діяльність "Хезболли" на території Німеччини.

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Ситуація на кордоні Ізраїлю та Лівану загострилася. Ізраїльська армія обстріляла цілі в Лівані у відповідь на протитанкові ракети, запущені з ліванського боку. За офіційними даними, жертв немає. (01.09.2019)

На перших за дев'ять років парламентських виборах у Лівані перемагає шиїтська партія "Хезболла". "Рух Майбутнього" прем'єр-міністра Саада Харірі також проходить в парламент. (07.05.2018)

Виявлений напередодні військовими Ізраїлю шостий транскордонний тунель став найдовшим з усіх, проритих бойовиками шиїтського угруповання "Хезболла". (13.01.2019)

За дев'ять місяців після виборів у Лівані вдалося сформувати уряд. Три портфелі в новому уряді отримали представники "Хезболли", яку США та деякі інші країни визнали терористичною організацією. (31.01.2019)

Крім того, німецькі законодавці закликають до перекриття можливих каналів фінансування "Хезболли" в Німеччині, в тому числі в рамках законів про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.

Ухвалену заяву підтримали члени консервативного блоку ХДС/ХСС, соціал-демократи та вільні демократи (ВДП). Натомість фракція "Альтернативи для Німеччини", а також Зелені й Ліва партія під час голосування утрималися.

Підтримана Бундестагом заява передбачає переслідування "Хезболли" "всіма засобами правової держави". Водночас уряд закликають відмовитися від дотеперішньої практики, коли робився чіткий розподіл між воєнізованим угрупованням "Хезболла" та його політичним крилом у Лівані.

Така вимога пояснюється особливою відповідальністю Німеччини за безпеку держави Ізраїль. Засноване 1982 року шиїтське угруповання "Хезболла" звинувачують у численних терактах та нападах проти ізраїльтян та держави Ізраїль.

Посол Ізраїлю в Німеччині Джеремі Іссахаров звинуватив "всю структуру "Хезболли" в причетності до тероризму", цитує агенція новин dpa.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас також закликав до жорсткішого курсу щодо цієї організації. "Хезболла" заперечує право Ізраїлю на існування, погрожує насильством і терором та продовжує нарощувати ракетний арсенал", - наводить його слова агентство dpa. 

У Лівані  політичне крило "Хезболли" має своїх представників у парламенті та донедавна брало участь у формуванні уряду. "Хезболла" практично цілком контролює населений шиїтами південь Лівану. Крім того, з 2011 року бойовики "Хезболли" воюють у Сирії на боці військ сирійського правителя Башара Асада, нагадує агенція новин AFP.

"Хезболла" з усіма її структурами визнана терористичною організацією Ізраїлем, США, Канадою, Нідерландами, а з березня 2019 року й Великобританією. Євросоюз та Австралія вважають терористичною організацією лише парамілітарну частину "Хезболли".

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