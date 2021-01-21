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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тітушки". Тітушки є збірною назвою найманців, які влаштовували вуличні сутички в Україні.
Термін "тітушки" з'явився 2013 року і походить від прізвища спортсмена Вадима Тітушка. Українська влада за часів Віктора Януковича використовувала "тітушок", серед яких були кримінальні елементи, для участі в масових сутичках з метою перешкоджання проведенню акцій демократичної опозиції. Особливу агресивність "тітушки" демонстрували відносно учасників "Євромайдану". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Місцева влада, за якої Харків ледь не став столицею самопроголошеної "ХНР", не змінюється останні 10 років. Чи є ризик, що після місцевих виборів у місті знов активізуються сепаратистські чи проросійські сили? Репортаж DW з Харкова.
Білоруська влада почала використовувати "тітушок", як підтверджують відео, зняті очевидцями. Вони чинили розбій, поки силовики у формі та перевдягнені у цивільне жорстко затримували учасників протестів у неділю, 6 вересня.
Вдова героя Небесної Сотні Андрія Цепуна схиляється до думки, що справу затягують навмисно, бо розслідування "комусь не вигідно". Найменш перспектив мають справи тих Героїв Небесної Сотні, які загинули не від куль снайперів на Майдані.