На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тітушки". Тітушки є збірною назвою найманців, які влаштовували вуличні сутички в Україні.

Термін "тітушки" з'явився 2013 року і походить від прізвища спортсмена Вадима Тітушка. Українська влада за часів Віктора Януковича використовувала "тітушок", серед яких були кримінальні елементи, для участі в масових сутичках з метою перешкоджання проведенню акцій демократичної опозиції. Особливу агресивність "тітушки" демонстрували відносно учасників "Євромайдану". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.