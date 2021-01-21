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"Тітушки"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тітушки". Тітушки є збірною назвою найманців, які влаштовували вуличні сутички в Україні.

Термін "тітушки" з'явився 2013 року і походить від прізвища спортсмена Вадима Тітушка. Українська влада за часів Віктора Януковича використовувала "тітушок", серед яких були кримінальні елементи, для участі в масових сутичках з метою перешкоджання проведенню акцій демократичної опозиції. Особливу агресивність "тітушки" демонстрували відносно учасників "Євромайдану". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЄСПЛ визнав порушення прав людини під час протестів на Майдані в Україні

ЄСПЛ визнав порушення прав людини під час протестів на Майдані в Україні 21.01.2021

ЄСПЛ встановив, що владні органи умисно застосовували жорстокість в часи Майдану та що держава була відповідальна за вбивство одного із протестувальників.

Харків і місцеві вибори: реванш сепаратистів неможливий? (22.10.2020) 22.10.2020

Місцева влада, за якої Харків ледь не став столицею самопроголошеної "ХНР", не змінюється останні 10 років. Чи є ризик, що після місцевих виборів у місті знов активізуються сепаратистські чи проросійські сили? Репортаж DW з Харкова.

"Тітушки" у Мінську, жорсткі затримання і непрацюючий інтернет (06.09.2020) 06.09.2020

Білоруська влада почала використовувати "тітушок", як підтверджують відео, зняті очевидцями. Вони чинили розбій, поки силовики у формі та перевдягнені у цивільне жорстко затримували учасників протестів у неділю, 6 вересня.

Львів: як журналістам погрожують за статті про псевдоактивістів

Львів: як журналістам погрожують за статті про псевдоактивістів 23.12.2019

Про погрози через професійну діяльність заявили журналісти львівського видання Zaxid.net Андрій Дрозда і Марта Когут. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.
Справа про убивство Веремія: новий вирок Крисіну - 5 років ув'язнення

Справа про убивство Веремія: новий вирок Крисіну - 5 років ув'язнення 13.06.2018

Апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокуратури та потерпілих. Юрію Крисіну змінили покарання на більш жорстке.
Геращенко: У Франції затримали підозрюваного організатора тітушок

Геращенко: У Франції затримали підозрюваного організатора "тітушок" 12.04.2018

У Франції затримали Армена Саркісяна, якого українські правоохоронці вважають організатором "тітушок" під час Євромайдану. Про це повідомили Антон Геращенко та Арсен Аваков.
Вирок Крисіну за причетність до вбивства Веремія засекречено

Вирок Крисіну за причетність до вбивства Веремія засекречено 28.12.2017

Вирок керівнику "тітушок" Юрію Крисіну за причетність до вбиства журналіста В'ячеслава Веремія засекречено. Суддя, який виніс вирок, закликав суспільство "проявляти менше емоцій".
В ОБСЄ розкритикували умовний вирок у справі про вбивство журналіста Веремія

В ОБСЄ розкритикували умовний вирок у справі про вбивство журналіста Веремія 24.12.2017

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ наголосив, що виконавці злочину досі повністю не притягнені до відповідальності. Утім, в організації привітали обвинувачення одного з нападників.
Суд призначив умовний термін фігуранту вбивства журналіста Веремія

Суд призначив умовний термін фігуранту вбивства журналіста Веремія 22.12.2017

Причетний до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія Юрій Крисін отримав чотири роки в'язниці умовно. Генпрокуратура оскаржуватиме вирок.
Родини Героїв Небесної Сотні: скільки чекати правосуддя? (відео)

Родини Героїв Небесної Сотні: скільки чекати правосуддя? (відео) 21.11.2017

Через 4 роки після Євромайдану родини полеглих героїв революції констатують, що слідство заходить у глухий кут. Особливо безперспективні розслідування 17 смертей не від куль снайперів.

Справи Небесної Сотні: бюрократія та недолуге слідство (21.11.2017) 21.11.2017

Вдова героя Небесної Сотні Андрія Цепуна схиляється до думки, що справу затягують навмисно, бо розслідування "комусь не вигідно". Найменш перспектив мають справи тих Героїв Небесної Сотні, які загинули не від куль снайперів на Майдані.

У поліції заявляють про арешт причетних до бійок 9 травня в Дніпрі

У поліції заявляють про арешт причетних до бійок 9 травня в Дніпрі 12.05.2017

У поліції стверджують, що затримали чоловіка, який керував "тітушками" під час сутичок 9 травня в Дніпрі. За даними прокуратури, під вартою перебувають вже четверо підозрюваних у причетності до заворушень.
9 травня у Дніпрі: слідство розширило список підозрюваних тітушок

9 травня у Дніпрі: слідство розширило список підозрюваних "тітушок" 12.05.2017

Слідство вважає, що окрім вже затриманих людей, ще 15 осіб є причетними до заворушень у Дніпрі під час відзначення Дня перемоги.

У ГПУ підсумували, що зроблено за два роки у справах Майдану

У ГПУ підсумували, що зроблено за два роки у "справах Майдану" 29.10.2016

193 особам повідомили про підозру та оголосили в розшук. Суди винесли 11 вироків. Порошенко та Москаль досі не прийшли на допити, повідомив очільник департаменту спецрозслідувань ГПУ.
Закон кам'яних джунглів - сплеск насильства через проблемні забудови Києва

Закон кам'яних джунглів - сплеск насильства через проблемні забудови Києва 16.09.2016

Останні тижні позначилися в Києві низкою конфліктів між забудовниками та місцевими мешканцями, один з яких переріс у криваві сутички. Чи можна зупинити подальше насильство?
Саакашвілі просить Порошенка ввести в Одесу Нацгвардію та поліцію

Саакашвілі просить Порошенка ввести в Одесу Нацгвардію та поліцію 26.04.2016

Президент Петро Порошенко має ввести додаткові частини Національної гвардії та поліції в Одесу, заявив голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі у своєму відеозверненні.
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