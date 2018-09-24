Тігіпко придбає у Порошенка завод "Кузня на Рибальському"

Група "ТАС" відомого бізнесмена та колишнього кандидата в президенти України Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про придбання заводу "Кузня на Рибальському". Про це у четвер, 27 вересня, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі групи.

"На цьому етапі до Антимонопольного комітету України подано заяву щодо можливості придбання акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському", - повідомили у прес-службі групи "ТАС". Як тільки регулятор надасть дозвіл, сторони продовжать роботу з реалізації угоди, вартість і терміни завершення якої наразі не розголошуються.

ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (раніше - ПАТ "Ленінська кузня") є одним з відомих на ринку підприємств суднобудівної промисловості України. Основним акціонером приватизованого в 1995 році суднозаводу виступає інвестфонд "Прайм Ессетс Кепітал" (раніше - "Фонд "Петра Порошенка").

На тлі агресивних дій Росії підприємство освоює виробництво нових розробок оборонного призначення, серед яких 40-міліметровий гранатомет УАГ-40, бойові модулі для бронетехніки ОБМ, БМ "Скорпіон". У 2015 підприємство розпочало роботи зі створення двох нових бронемашин: 10-тонної БКМ "Тритон" і 15-тонної БМ "Арбалет". Завод також бере участь у співпраці з виробництва радіоелектронного обладнання для захисту кордону України.

Нагадаємо, що 25 вересня речник президента України Святослав Цеголко повідомив про плани інфестфонду, який керує активами Порошенка, продати завод "Кузня на Рибальському" українському покупцеві.