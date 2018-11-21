 Туск рекомендує лідерам країн ЄС схвалити угоду про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2018

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Новини

Туск рекомендує лідерам країн ЄС схвалити угоду про Brexit

Дворічні переговори про вихід Великобританії з ЄС завершилися успішно, заявив президент Європейської Ради Дональд Туск. Він закликав членів Євросоюзу підтримати угоду про Brexit.

Дональд Туск закликає членів ЄС погодити договір про Brexit

Дональд Туск закликає членів ЄС погодити договір про Brexit

Президент Європейської Ради Дональд Туск рекомендуватиме лідерам країн ЄС схвалити угоду щодо виходу з блоку Великобританії. Про це йдеться в листі-запрошенні Туска 27-ми главам держав та урядів країн Євросоюзу на саміт ЄС, який відбудеться 25 листопада. Раніше цього дня Великобританія та Іспанія домовилися щодо Гібралтару і Мадрид заявив, що не блокуватиме угоду

"Під час цих переговорів ніхто не хотів нікого перемагати. Ми всі шукали хорошої і справедливої угоди. І я вважаю, що ми зрештою знайшли найкращий компроміс. З огляду на все вищевикладене, я буду рекомендувати, щоб у неділю ми схвалили підсумок переговорів щодо Brexit", - зазначив Туск у листі, оприлюдненому в суботу, 24 листопада, на сайті Європейської Ради.

Він нагадав, що на початку переговорів майже два роки тому були поставлені цілі мінімізувати невизначеність і порушення, спричинені Brexit, розв'язати питання про статус громадян ЄС, які живуть у Великобританії, забезпечити виконання Лондоном фінансових зобов'язань, уникнути жорсткого кордону між Північною Ірландією та Ірландією, запобігти правовому вакууму для компаній ЄС.

За оцінкою Туска, ці цілі були досягнуті. "Угода про вихід (Великобританії) гарантує, що права наших громадян повністю захищені, мирний процес в Північній Ірландії не має бути порушений, Великобританія продовжить сплачувати в бюджет ЄС упродовж перехідного періоду, і буде забезпечена юридична визначеність", - пояснив президент Європейської Ради.

Після узгодження договору про Brexit Великобританія та ЄС матимуть близько двох років, щоб домовитися про майбутню співпрацю. Якщо цього часу не вистачить, перехідний період може бути продовжений ще на два роки, зазначив Туск. Принципи майбутньої співпраці будуть зафіксовані в політичній декларації, яку мають також схвалити на саміті. За словами Туска, ЄС та Великобританія після Brexit вибудовуватимуть відносини "як друзі та партнери". 

DW.COM

Великобританія та Європейський Союз змогли домовитися щодо проекту заяви про відносини після Brexit. Заява декларує тісні взаємини в економічній та безпековій сферах, а також безвізовий режим для коротких поїздок. (22.11.2018)

Загалом в ЄС підтримують проект угоди щодо Brexit, узгоджений з британським урядом, повідомив Мішель Барньє. Питання продовження перехідного періоду після Brexit має бути з'ясоване цього тижня. (19.11.2018)

Лондону та Мадриду вдалося досягти угоди щодо Гібралтару. Мадрид дає зелене світло саміту ЄС, на якому мають схвалити договір щодо Brexit. (24.11.2018)

14 листопада британський уряд підтримав чорновий варіант угоди про Brexit, яка міститься на 580 сторінках та регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Передбачено, що Великобританія вийде зі складу ЄС 29 березня 2019 року, але лишатиметься в складі єдиного ринку ЄС до кінця 2020 року. Цей перехідний період надається для того, щоб Лондон та Брюссель змогли укласти нову торговельну угоду.

Щодо кордону між Ірландією, котра є членом ЄС, та Північною Ірландією, що є частиною Великобританії, то сторони поки зафіксували так званий "запасний варіант". Він передбачає збереження безмитного руху товарів. Такий режим зберігатиметься до 2020 року, поки сторони не домовляться про нову торговельну угоду.

Сама політична заява містить на 26 сторінках головні пункти щодо подальших політичних та економічних відносин між Лондоном та Брюсселем. У ній відображені також і ті аспекти, щодо яких сторони поки не дійшли остаточної згоди. Серед них, зокрема, торгівля, рибний промисел, питання кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Заява декларує подальші тісні відносини між ЄС та Великобританією у сферах економіки та безпеки, а також безвізовий режим для громадян Сполученого Королівства та країн-членів ЄС для нетривалих поїздок.

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