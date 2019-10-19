Туск очікує від Джонсона листа про відтермінування Brexit

Президент Європейської Ради Дональд Туск ввечері у суботу, 19 жовтня, провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсом щодо ситуації навколо Brexit, яка склалася після голосування цього дня в британському парламенті. Як зазначив Туск у дописі в соціальній мережі Twitter, він очікує листа від Джонсона, вочевидь маючи на увазі прохання про чергове перенесення дати виходу Великобританії з ЄС.

Цього разу має йтися про 31 січня 2020 року як чергову дату Brexit - саме вона була зафіксована в ухваленому у вересні британським парламентом законі. Закон зобов'язує Джонсона просити відтермінування Brexit цього ж дня, якщо Палата громад не схвалить угоду 19 жовтня.

Згодом джерело в Брюсселі підтвердило агентству новин dpa, що Джонсон надішле відповідного листа ще в суботу. Дональду Туску потрібно буде "кілька днів" для консультацій із лідерами країн ЄС щодо подальших кроків.

Утім, британський прем'єр наполягає, що він не проситиме ЄС про відтермінування Brexit. Увечірі 19 жовтня у листі до британських парламентарів він зазначив, що напише Брюсселю про те, що "подальше перенесення не є вирішенням", цитує агентство Reuters. "Цілком можливо, що наші друзі в Європейському Союзі відхилять вимогу парламенту щодо подальшого перенесення (або ж не ухвалять рішення швидко)", - зазначив Джонсон.

Він намагається домогтися підтримки угоди та врегульованого виходу Великобританії з ЄС 31 жовтня. Для цього Джонсон планує вже 21 жовтня внести до Палати громад необхідний проєкт закону про ратифікацію, якого вимагають парламентарі, й у разі його швидкого проходження заручитися підтримкою угоди. Її після британського парламенту має також схвалити Європарламент.