Турчинов запропонував партнерам разом пройти через Керченську протоку

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов анонсував новий прохід українських військових кораблів через Керченську протоку. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "ВВС Україна", оприлюдненому в середу, 19 грудня.

Відповідаючи на запитання, чи будуть українські кораблі ще намагатися пройти через Керченстку протоку, Турчинов сказав: "Так. Це для нас принципово". Якщо Україна відступить, то Росія, на думку очільника РНБО, "фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря…, де-факто легалізувавши окупацію Криму". Говорячи про часові рамки такого проходження, Турчинов наголосив, що "з цим питанням не можна зволікати".

"Ми пропонуємо і нашим партнерам взяти участь у цьому проході з українських чорноморських портів до українських портів на Азовському узбережжі", - заявив секретар РНБО. За його словами, Київ запрошуватиме взяти участь у ньому представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій, щоб "довести всьому світу, що Україна та її моряки не порушують жодних законів і міжнародних правил".

На запитання про те, наскільки реально, що в Азовському морі для допомоги Україні можуть з'явитися кораблі НАТО, Турчинов відповів, що "це було б дуже логічно". "Щоб кораблі НАТО запрошені нами в порти Азовського моря довели, що Росія повинна рахуватись з міжнародним правом", - наголосив секретар РНБО. При цьому він додав, що поки що така українська ініціатива не отримала відповіді.

Як повідомлялося, російські спецпризначенці 25 листопада захопили рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України в районі Керченської протоки. 27-28 листопада суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків із захоплених військових суден. Пізніше російський суд заарештував моряків. Росія звинувачує їх у незаконному перетині свого кордону. Українська влада наполягає на тому, що затримані військові моряки повинні мати статус військовополонених.