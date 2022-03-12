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Туркменістан є країною в Центральній Азії. Кількість населення Туркменістану перевищує п'ять мільйонів осіб. Туркменістан є президентською республікою. Столиця - Ашгабад. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.