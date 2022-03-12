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Туркменістан

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Туркменістан".

Туркменістан є країною в Центральній Азії. Кількість населення Туркменістану перевищує п'ять мільйонів осіб. Туркменістан є президентською республікою. Столиця - Ашгабад. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Туркменістан: завершилося голосування на дострокових виборах президента

Туркменістан: завершилося голосування на дострокових виборах президента 12.03.2022

В країні відбулися дострокові президентські вибори, які ініціював чинний президент країни Гурбангули Бердимухамедов. Перемогу прогнозують синові чинного президента - Сердару Бердимухамедову.

Президент Туркменістану оголосив про намір піти з посади

Президент Туркменістану оголосив про намір піти з посади 12.02.2022

Гурбангули Бердимухамедов, який очолює Туркменістан понад 15 років, наказав ЦВК країни готуватися до позачергових виборів президента.
Досьє FіnCEN: сумнівне лідерство Deutsche Bank за кількістю підозрілих транзакцій

Досьє FіnCEN: сумнівне лідерство Deutsche Bank за кількістю підозрілих транзакцій 22.09.2020

З опублікованого досьє таємних банківських документів випливає, що Deutsche Bank роками міг покривати сумнівні банківські операції. Банк використовували і для обходу санкцій проти РФ та Ірану.

У Туркменістані забороняють автомобілі темного кольору?

У Туркменістані забороняють автомобілі темного кольору? 14.07.2020

Автомобілісти в Туркменістані поспішають перефарбувати свої авто у білий колір. Це спричинила інформація про начебто заплановані Ашгабатом обмеження для автомобілів інших кольорів.

Туркменські дипломати заперечують смерть президента

Туркменські дипломати заперечують смерть президента 21.07.2019

Російські ЗМІ повідомили про смерть Гурбангули Бердимухамедова, однак у туркменському посольстві в Москві запевняють - він живий.
П'ять держав домовилися про статус Каспійського моря

П'ять держав домовилися про статус Каспійського моря 12.08.2018

Лідери Азербайджану, Ірану, Казахстану, Росії та Туркменістану підписали Конвенцію про правовий статус Каспійського моря.

У Туркменістані скасують щедрі субсидії на комунальні послуги

У Туркменістані скасують щедрі субсидії на комунальні послуги 07.06.2017

Гурбангули Бердимухамедов закликав "прискорити перехід до ринкових відносин" та назвав систему безкоштовних комунальних послуг у країні "цілковито неефективною".
Совєтистан: Центральна Азія очима західної журналістки

"Совєтистан": Центральна Азія очима західної журналістки 15.04.2017

Журналістка Еріка Фатланд з Норвегії побувала у пострадянських країнах Центральної Азії та описала свої враження у книзі "Совєтистан".
На президентських виборах у Туркменістані переміг Гурбангули Бердимухамедов

На президентських виборах у Туркменістані переміг Гурбангули Бердимухамедов 13.02.2017

Чинний глава Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов отримав майже 98 відсотків голосів виборців та здобув право ще протягом семи років обіймати посаду президента.

У Туркменістані вибирають президента

У Туркменістані вибирають президента 12.02.2017

Це - перші президентські вибори у Туркменістані після зміни у вересні 2016 року конституції країни, в якій термін повноважень президента подовжено з п'яти до семи років.
Президент Туркменістану пообіцяв Меркель відкрити в'язниці для перевірки

Президент Туркменістану пообіцяв Меркель відкрити в'язниці для перевірки 29.08.2016

Після перемовин у Берліні Анґели Меркель та Гурбангули Бердимухамедова Туркменістан погодився на перевірку дотримання прав людини у в'язницях іноземними дипломатами.
Туркменістан запустив газопровід Схід-Захід

Туркменістан запустив газопровід "Схід-Захід" 23.12.2015

Газопровід "Схід-Захід" запустили в Туркменістані. Тепер країна готова постачати енергоресурси в західному напрямку.

DW Новини за 100 секунд (02.11.2015) 02.11.2015

Оголошено основні версії катастрофи А321 в Єгипті. Лідер "Аль-Каїди" закликає до боротьби проти США, Росії та Ірану. На виборах у Туреччині лідирує правляча партія.
Туркменістан хоче цензурувати роботи зарубіжних науковців

Туркменістан хоче цензурувати роботи зарубіжних науковців 15.08.2015

Президент Туркменістану Бердимухамедов вимагає узгодження робіт закордонних дослідників його країни з офіційними органами в Ашгабаті. Утім, незрозуміло, яким чином уряд збирається запобігати оприлюдненню досліджень.
Газпром позивається проти Туркменгазу в Стокгольмському арбітражі

"Газпром" позивається проти "Туркменгазу" в Стокгольмському арбітражі 24.07.2015

Російський держконцерн подав позов до Стокгольмського арбітражного суду проти туркменської компанії "Туркменгаз". "Газпром" вимагає перегляду цін за контрактом.
У ЄС не виключають імпорт газу з Туркменістану через Іран

У ЄС не виключають імпорт газу з Туркменістану через Іран 01.05.2015

На тлі ядерних перемовин Заходу з Тегераном віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович заявив, що ЄС не виключає можливості транспортування туркменського газу через Іран.
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