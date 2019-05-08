Туркменські дипломати заперечують смерть президента

На тлі чуток про смерть лідера Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова, що поширювались у неділю, 21 липня, у російських ЗМІ, в посольстві цієї країни в РФ спростували цю інформацію. Із відповідною заявою виступив представник посольства.

"Це фальшивка. Це не інформація, а псевдоінформація, абсолютно не відповідає дійсності", - сказав дипломат.

Раніше у цей день з посиланням на власні джерела радіостанції "Говорит Москва" про смерть Бердимухамедова розповів директор Центру моніторингу євразійських проблем Аслан Рубаєв. Він не уточнював можливу причину смерті лідера Туркменістану. Водночас у деяких Telegram-каналах поширювалась інформація про гостру ниркову недостатність Бердимухамедова як одну із можливих причин.

Востаннє глава Туркменістану з'являвся на публіці 5 липня, а 15 липня його прес-служба оприлюднила повідомлення про те, що Бердимухамедов пішов у відпустку, підкріпивши це відео, на якому президент грає з онуками та кошенятами.

Туркменістан є однією із найбільш закритих країн світу, посідає одне із найнижчих місць рейтингу свободи преси разом з Еритреєю і Північною Кореєю та відомий проблемами у сфері забезпечення прав людини.

У лютому 2017 року Бердимухамедов вчергове переміг на президентських виборах у країні, отримавши, згідно з офіційними даними, майже 98 відсотків підтримки. Тоді ЦВК навіть не наводила дані щодо кількості голосів, які отримали інші кандидати на посаду президента.

Гурбангули Бердимухамедов прийшов до влади в Туркменістані у 2006 році, після смерті свого попередника Сапармурата Ніязова.