Туристична компанія Thomas Cook оголосила про банкрутство

Найстаріша у світі туристична компанія Thomas Cook у понеділок, 23 вересня, оголосила про своє банкрутство. На цей крок керівництво британського туроператора, другого за величиною в Європі, змушене було піти після того, як напередодні британський уряд відмовився втрутитися в ситуацію та надати фінансування, а переговори з приватними інвесторами про додаткове вливання коштів завершилися невдачею. У Великобританії цього ж дня були негайно припинені польоти літаків дочірньої авіакомпанії туроператора, повідомляє агентство dpa з посиланням на регулятора.

Thomas Cook, яка існує вже 178 років, потребувала ще 200 мільйонів фунтів стерлінгів на додаток до 900 мільйонів, про отримання яких компанія вже домовилася в рамках рекапіталізації. Однак спроба отримати додаткові кошти у приватних інвесторів, "не дивлячись на значні зусилля", не увінчалася успіхом.

"Правління компанії таким чином прийшло до висновку, що у нього немає іншого вибору, окрім як негайно приступити до примусової ліквідації", - зазначається у заяві пресслужби компанії Thomas Cook, яку цитує агентство AFP.

Банкрутство Thomas Cook зачепить понад 600 тисяч клієнтів, з них близько 160 тисяч - британці, котрі перебувають на відпочинку від цього туроператора. Близько 150 тисяч відпочивальників потребуватимуть допомоги уряду для повернення додому. Британський уряд вже повідомив про оренду десятків чартерних літаків для початку "найбільшої репатріації в мирний час в історії".

Також внаслідок банкрутства компанії близько 22 тисяч співробітників по всьому світі залишаться без роботи, з них дев'ять тисяч - у Великобританії.

Тим часом німецька авіакомпанія Condor, дочірня компанія Thomas Cook, після оголошення про банкрутство запевнила, що продовжить працювати.

Компанія Thomas Cook була заснована в 1841 році та була першою туристичною компанією у світі. Вона названа на честь винахідника організованого туризму Томаса Кука. Окрім туристичного бізнесу, компанія володіє авіакомпанією Thomas Cook Airlines.