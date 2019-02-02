 Туреччина і Греція вирішили порозумітися щодо старих конфліктів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2019

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Новини

Туреччина і Греція вирішили порозумітися щодо старих конфліктів

На зустрічі в Анкарі Ердоган і Ципрас обговорили боротьбу з тероризмом, статус Кіпру та видобуток газу в Егейському морі.

Алексіс Ципрас (ліворуч) та Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі в Анкарі 5 лютого

Алексіс Ципрас (ліворуч) та Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі в Анкарі 5 лютого

Анкара і Афіни виступають за мирне вирішення конфліктів, що протягом багатьох років ускладнюють відносини між двома країнами. Про це заявили президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас після зустрічі в Анкарі у вівторок, 5 лютого.

Обидві країни планують быльш активно співпрацювати у боротьбі з тероризмом, розв'язанні конфлікту навколо Північного Кіпру, а також щодо розробки корисних копалин в Егейському морі. "Незважаючи на те, що у наших відносинах часом траплялися небажані ситуації, ми знаходили можливості, щоб все залагодити", - наголосив Ердоган, цитує агентство dpa. Ципрас, своєю чергою, назвав зустріч "чесною та ефективною" і висловив надію, що вона допоможе Туреччині і Греції вирватися з "замкнутого кола криз".

Боротьба з тероризмом і нелегальною міграцією

Однією з важливих тем діалогу між лідерами країн стала боротьба з тероризмом. Зокрема, Ердоган висловив невдоволення тим, що Греція прийняла вісьмох турецьких солдатів, які втекли з країни після невдалої спроби військового перевороту в 2016 році. Троє з них уже отримали в Греції політичний притулок, щодо інших також очікується позитивне рішення.

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За словами Ердогана, він бажав би побачити в цьому питанні з боку Греції готовність до більш інтенсивного співробітництва. У відповідь на це Ципрас заперечив, що "грецька юстиція ухвалила рішення, котре повинна поважати кожна правова держава".

Щодо нелегальної міграції, то попри угоду між Анкарою і ЄС, за 2018 рік з Туреччини до Греції прибули близько 48 тисяч мігрантів.

Видобуток газу в Егейському морі

Ще одним приводом для розбіжностей між двома країнами є питання про права розробки газових родовищ біля берегів Кіпру. Туреччина перешкоджає видобутку Грецією корисних копалин в акваторії Егейського моря до того часу, поки обидві країни не врегулюють конфлікт навколо поділу острова на грецьку частину (Республіка Кіпр) і турецьку (Турецька Республіка Північного Кіпру). Після переговорів в Анкарі обидві сторони висловилися за вживання "конструктивних заходів" для зняття напруженості і постановили розробити для цього спеціальний "план дій".

Візит Ципраса до Туреччини триватиме і 6 лютого. Поїздка Ердогана до Греції в 2017 році стала першим візитом президента Туреччини в цю країну за 65 років. Тоді Ердоган несподівано запропонував переглянути Лозанський договір 1923 року, за яким Греція отримала острови в Егейському морі, які раніше належали туркам, і заявив про "дискримінацію" Афінами мусульманського населення в північній частині Греції.

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