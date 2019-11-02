Туреччина починає висилку на батьківщину терористів "Ісламської держави"

Анкара готується з понеділка, 11 листопада, повертати на батьківщину бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД), котрі зараз перебувають у турецьких в'язницях. Про це заявив у п'ятницю, 8 листопада, міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу. Водночас німецьке видання Bild повідомило у п'ятницю, що кілька терористів, які утримуються зараз в турецьких в'язницях, мають повернутись і до Німеччини.

Минулого тижня Сойлу повідомив, що у турецьких в'язницях відбувають покарання 1200 прихильників терористичного угрупування "Ісламська держава" з числа громадян інших держав. Тільки під час військової операції Туреччини в Сирії, за даними Анкари, були затримані 287 бойовиків, пише Bild.

Бойовики ІД в турецьких тюрмах

Видання стверджує, що у в'язницях на території Сирії, контрольованих курдськими "Загонами народної самооборони" (YPG), сьогодні утримуються десятки тисяч джихадистів разом з їхніми дружинами і дітьми, у тому числі особи, які мають громадянство країн ЄС.

Від початку наступальної операції Туреччини на сході Сирії в ЄС зростає стурбованість тим, що бойовики, котрі утримуються в курдських в'язницях, можуть скористатися ситуацією для втечі. Як повідомляють німецькі ЗМІ, деяким терористам ІД справді вдалось втекти з в'язниць, проте багато з них були знову затримані турецькими військовими.

Дотепер європейські країни, громадянство яких мають бойовики, котрі потрапили в турецькі в'язниці, відмовлялися приймати їх назад, посилаючись на пов'язані з цим великі ризики. Ця позиція викликає в Туреччині сильне невдоволення.

2 листопада глава турецького МВС заявив в Анкарі, що Туреччина - "не готель для жодного члена ІД". При цьому він учергове вказав на плани Анкари повернути в Європу затриманих при наступі на півночі Сирії бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава", які є громадянами європейських країн, і назвав "безвідповідальним" намір Великобританії і Нідерландів позбавляти громадянства підозрюваних у членстві в ІД.