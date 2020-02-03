Туреччина перекинула в Ідліб 430 одиниць військової техніки

За 24 години турецькі війська перекинули 430 одиниць військової техніки з Туреччини до сирійської провінції Ідліб. Про це ввечері у суботу, 8 лютого, поінформували у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.

Згідно з повідомленням, турецькі війська облаштовують нові позиції біля Аль-Мастума на східних підступах до міста Ідліб. Про перекидання сил та боєприпасів з Туреччини пише також інформаційна агенція Reuters з посиланням на свідків на місці.

Наступ Сирії в Ідлібі

Збільшення турецької присутності в Ідлібі відбувається на тлі повідомлень про захоплення сирійськими військами стратегічно важливого міста Саракіб у цій провінції. Сирійський державний телеканал раніше демонстрував кадри із зображенням порожніх вулиць міста після багатоденних бомбардувань за участі російської військової авіації.

Місто Саракіб поблизу Ідлібу на півночі Сирії було захоплене військами режиму Асада

Також Reuters повідомляє про успіхи військових Сирії на сході провінції Ідліб, яка залишається останнім оплотом опозиційних до режиму президента Башара Асада сил у країні. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, сирійська армія захопила майже весь ідлібський відрізок траси M5, що з'єднує столицю Сирії Дамаск з другим за розміром містом країни Алеппо.

Напруження між РФ і Туреччиною

Наступ сирійських військ у Ідлібі відбувається на тлі загострення відносин між Туреччиною та Росією, які підтримують протилежні табори у війні в Сирії. Від початку кофлікту в Сирії у 2011 році Туреччина підтримувала сирійських повстанців. самого начала конфликта в Сирии Турция поддерживала сирийских повстанцев. 2015року Росія виступила на боці президента Асада. Зараз сирійська армія за підтримки авіації РФ проводить масштабний наступ на формування в Ідлібі.

Протягом минулого тижня військові Асада оточили декілька опорних пунктів турецьких військ на півночі Сирії, і восьмеро солдатів збройних сил Туреччини загинули під час обстрілу з боку сирійських військ.

Ідліб на півночі Сирії залишається останнім бастіоном опозиції Башару Асаду

5 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висунув Дамаску вимогу до кінця лютого відвести війська від турецьких опорних пунктів у Ідлібі. Ердоган зазначив, що в іншому випадку турецька армія сама вижене сирійців.

До цього президент Туреччини звинувачував Росію в порушенні угод щодо Сирії.

Тригодинні переговори щодо Ідлібу

Ця ситуація стала предметом переговорів між представникам Туреччини та РФ, що відбулися у Анкарі 8 лютого та тривали близько трьох годин. Перемовини, ймовірно, не мали успіху, адже наразі відомо лише те, що сторони погодилися продовжити діалог на наступному тижні.

Після переговорів міністр закордонних справ Туреччини заявив, що на них обговорювался ситуація у Ідлібі. "Оцінювалися кроки, які можна зробити, аби якомога швидше встановити там мир та просунути вперед політичний процес", - цитує міністра Reuters.