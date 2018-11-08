 Туреччина передала записи щодо вбивства Хашоггі кільком країнам світу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2018

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Новини

Туреччина передала записи щодо вбивства Хашоггі кільком країнам світу

Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що аудіозаписи, що стосуються вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, були передані кільком країнам світу, включно з США та Німеччиною.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган

Туреччина передала записи, що стосуються вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі , Саудівській Аравії, США, Німеччині, Франції та Великобританії. Про це в суботу, 10 листопада, повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує агенція Reuters.

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Вбивство журналіста Джамаля Хашоггі підриває верховенство права та регіональну стабільність на Близькому Сході, заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс. Він зазначив, що США вживатимуть заходів у відповідь на це. (27.10.2018)

Турецький президент Реджеп Ердоган припустив, що офіційні особи Саудівської Аравії задіяні у приховуванні правди. Водночас він не став прямо звинувачувати короля і принца-наступника в причетності до вбивства Хашоггі. (03.11.2018)

Раніше джерела в Туреччині повідомляли, що турецька влада має аудіозаписи, що начебто задокументували вбивство журналіста у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі. "Ми віддали записи. Ми віддали їх Саудівській Араівї, США, німцям, французам, британцям, їм усім. Вони прослухали всі розмови на них. Вони все знають", - зазначив Ердоган.

Нагадаємо, що Джамаль Хашоггі, колумніст американського видання The Washington Post, котрий виступав з критикою саудівського уряду та принца-наступника Мухаммеда, зник у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі 2 жовтня. Через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві Стамбула. Ер-Ріяд заарештував 18 осіб у зв'язку з убивством Джамаля Хашоггі. Влада Саудівської Аравії заявила, що не буде екстрадувати підозрюваних у вбивстві журналіста до Туреччини, а судитиме їх на своїй території.

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