Туреччина передала записи щодо вбивства Хашоггі кільком країнам світу

Туреччина передала записи, що стосуються вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі , Саудівській Аравії, США, Німеччині, Франції та Великобританії. Про це в суботу, 10 листопада, повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує агенція Reuters.

Раніше джерела в Туреччині повідомляли, що турецька влада має аудіозаписи, що начебто задокументували вбивство журналіста у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі. "Ми віддали записи. Ми віддали їх Саудівській Араівї, США, німцям, французам, британцям, їм усім. Вони прослухали всі розмови на них. Вони все знають", - зазначив Ердоган.

Нагадаємо, що Джамаль Хашоггі, колумніст американського видання The Washington Post, котрий виступав з критикою саудівського уряду та принца-наступника Мухаммеда, зник у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі 2 жовтня. Через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві Стамбула. Ер-Ріяд заарештував 18 осіб у зв'язку з убивством Джамаля Хашоггі. Влада Саудівської Аравії заявила, що не буде екстрадувати підозрюваних у вбивстві журналіста до Туреччини, а судитиме їх на своїй території.