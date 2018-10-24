 Туреччина обстріляла позиції курдів на півночі Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2018

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Новини

Туреччина обстріляла позиції курдів на півночі Сирії

За день після саміту лідерів ФРН, РФ, Франції і Туреччини щодо врегулювання конфлікту у Сирії турецька армія обстріляла позиції курдських "Загонів народної самооборони" у районі Кобані.

Жінки у лавах YPG неподалік Кобані (архівне фото)

Жінки у лавах YPG неподалік Кобані (архівне фото)

Турецькі збройні сили у неділю, 28 жовтня, здійснили артилерійські обстріли "укріплень та позицій" курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) у районі Кобані на півночі Сирії, інформує агенція dpa. Позиції розташовувалися на східному березі річки Євфрат, дотепер Туреччина здійснювала операції лише на західному березі Євфрату. Мета обстрілів, як зазначило турецьке державне інформагентство Anadolu, - "припинення терористичної діяльності".  

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Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони" сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Турецька влада бореться з РПК, котра в Туреччині визнана терористичною організацією. На початку цього року турецька армія провела військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на витіснення  курдських "Загонів народної самооборони" з району Афрін. У березні турецькій армії з союзниками вдалося встановити контроль на районом. Тоді ж Ердоган пообіцяв подальші військові операції на півночі Сирії з метою ліквідації YPG, яких підтримують США та які відіграли важливу роль у боротьбі з "Ісламською державою".  

Нагадаємо, напередодні лідери Німеччини, РФ, Франції та Туреччини провели саміт у Стамбулі, де обговорили питання політичного врегулювання конфлікту в Сирії. Зустріч у такому форматі щодо врегулювання в Сирії відбувалася вперше. Її ініціатором виступив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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