Туреччина застерегла генерала Хафтара від нападів на турецькі кораблі

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар різко розкритикував нещодавній наказ лівійського генерала Халіфи Хафтара атакувати турецькі літаки та кораблі на території Лівії. В неділю, 30 червня, в інтерв'ю для турецького державного агентства новин Anadolu Акар застеріг лівійського генерала та вірні йому загони від нападів на турецькі об'єкти в Лівії. "Ми вдамося до відплати", - застеріг очільник турецького оборонного відомства, цитує агенція новин AFP.

Турецький урядовець наголосив, що за ворожі напади на турецькі об'єкти доведеться заплатити "дуже високу ціну". Акар також зазначив, що мета перебування турецьких військових у Лівії - "внесок до миру та стабільності в регіоні". Крім того, Туреччина готова до можливих нападів, додав турецький міністр оборони.

Нагадаємо, днями лівійський генерал Халіфа Хафтар наказав підконтрольній йому самопроголошеній "Лівійській національній армії" ("ЛНА") атакувати турецькі об'єкти в Лівії. Зокрема, "ворожими цілями" було проголошено всі турецькі літаки та судна, що перебувають у повітряному просторі Лівії або в її територіальних водах.

Генерал звинуватив Туреччину в підтримці, зокрема військовій, визнаного міжнародною спільнотою лівійського уряду національної єдності. Як повідомлялося, 4 квітня командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії" Халіфа Хафтар наказав своїм військам почати наступ на столицю країни Триполі. 20 квітня силами визнаного міжнародною спільнотою уряду в Лівії було оголошено контрнаступ. 26 червня стало відомо про перехід під контроль загонів збройних сил лівійського уряду та його союзників міста Гар'ян, яке з квітня цього року контролювала "ЛНА". У цій поразці військ "ЛНА" представники Хафтара звинувачують саме турків.

Наразі в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "ЛНА" на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою "ЛНА" прагнуть здолати лівійських ісламістів.

За даними ООН, з квітня внаслідок збройного протистояння загинуло вже понад 650 людей, ще три тисячі інших осіб отримали поранення, нагадує AFP.