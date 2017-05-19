 Туреччина запевняє, що продовжить геологічну розвідку біля Кіпру попри заходи ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2019

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Новини

Туреччина запевняє, що продовжить геологічну розвідку біля Кіпру попри заходи ЄС

Анкара не відмовиться від розвідування нафтових та газових родовищ біля берегів Кіпру через ухвалені напередодні обмежувальні заходи з боку ЄС.

Турецьке нафтобурове судно Yavuz

Турецьке нафтобурове судно Yavuz

Обмежувальні заходи ЄС проти Туреччини не вплинуть на її рішення й далі проводити геологічну розвідку поблизу узбережжя Кіпру. Про це у вівторок, 16 липня, заявили в міністерстві закордонних справ Туреччини, інформує агентство Reuters.

"Рішення ЄС жодним чином не вплинуть на рішучість нашої країни продовжити нафтогазову діяльність у Східному Середземномор'ї", - вказано у заяві МЗС Туреччини. Анкара також закидає Євросоюзу "упередженість" у питанні Кіпру, адже у рішеннях блоку ігноруються турки-кіпріоти.

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Анкара попередила про неприпустимість перетину "лінії" щодо розробки газових родовищ поблизу Кіпру. Застереження стосується Греції, Республіки Кіпр та міжнародних енергетичних компаній. (13.02.2018)

Кіпр звинуватив Туреччину в порушенні міжнародного права через блокування бурового корабля, який мав розробляти газове родовище у водах поблизу острова. Анкара стверджує, що природні ресурси належать і туркам-кіпріотам. (11.02.2018)

Напередодні міністри закордонних справ країн Євросоюзу ухвалили обмежувальні заходи у відповідь на дії Туреччини з розвідування газових та нафтових покладів і буріння поблизу узбережжя Кіпру. В оприлюдненому тексті рішення зазначається, що йдеться, зокрема, про скорочення фінансових виплат Євросоюзу Туреччині та припинення переговорів щодо угоди про авіасполучення.

Як зазначається у рішенні ЄС, якщо Туреччина не змінить своєї поведінки, Євросоюз може вдатися й до інших штрафних заходів, зокрема, до санкцій щодо залучених до робіт з буріння підприємств чи окремих осіб.

Нагадаємо, причиною такого рішення з боку ЄС стали дії Туреччини, спрямовані на розвідування покладів нафти і газу поблизу узбережжя Кіпру. Туреччина окуповує північну частину острова з 1974 року і вважає ці води своєю територією. У той же час Євросоюз і зокрема член ЄС Республіка Кіпр вважають всі води довкола острова кіпрською територією.

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