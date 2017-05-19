Туреччина запевняє, що продовжить геологічну розвідку біля Кіпру попри заходи ЄС

Обмежувальні заходи ЄС проти Туреччини не вплинуть на її рішення й далі проводити геологічну розвідку поблизу узбережжя Кіпру. Про це у вівторок, 16 липня, заявили в міністерстві закордонних справ Туреччини, інформує агентство Reuters.

"Рішення ЄС жодним чином не вплинуть на рішучість нашої країни продовжити нафтогазову діяльність у Східному Середземномор'ї", - вказано у заяві МЗС Туреччини. Анкара також закидає Євросоюзу "упередженість" у питанні Кіпру, адже у рішеннях блоку ігноруються турки-кіпріоти.

Напередодні міністри закордонних справ країн Євросоюзу ухвалили обмежувальні заходи у відповідь на дії Туреччини з розвідування газових та нафтових покладів і буріння поблизу узбережжя Кіпру. В оприлюдненому тексті рішення зазначається, що йдеться, зокрема, про скорочення фінансових виплат Євросоюзу Туреччині та припинення переговорів щодо угоди про авіасполучення.

Як зазначається у рішенні ЄС, якщо Туреччина не змінить своєї поведінки, Євросоюз може вдатися й до інших штрафних заходів, зокрема, до санкцій щодо залучених до робіт з буріння підприємств чи окремих осіб.

Нагадаємо, причиною такого рішення з боку ЄС стали дії Туреччини, спрямовані на розвідування покладів нафти і газу поблизу узбережжя Кіпру. Туреччина окуповує північну частину острова з 1974 року і вважає ці води своєю територією. У той же час Євросоюз і зокрема член ЄС Республіка Кіпр вважають всі води довкола острова кіпрською територією.