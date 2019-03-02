 Туреччина відкинула звинувачення у тортурах щодо журналіста Деніза Юджеля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Туреччина відкинула звинувачення у тортурах щодо журналіста Деніза Юджеля

За словами кореспондента Die Welt Деніза Юджеля, його били і принижували під час утримання у в'язниці у Стамбулі. В турецькому МЗС заперечили ці обвинувачення.

Кореспондент німецької газети Die Welt Деніз Юджель

Кореспондент німецької газети Die Welt Деніз Юджель

Туреччина заперечує, що кореспондент німецької газети Die Welt Деніз Юджель (Deniz Yücel) зазнав тортур під час перебування у в'язниці в районі Бешикташ у західному Стамбулі. Представник турецького МЗС Хамі Аксой заявив, що заклик міністерства закордонних справ Німеччини до Анкари дотримуватися Конвенції ООН проти катувань був "спрямований на очорнення іміджу Туреччини", передає у неділю, 12 травня, агенція Anadolu.

"Глибоко шкодуємо у зв'язку з позицією офіційних органів іноземних держав, що формують свою позицію на основі вигадки і висновків, спрямованих на створення негативного уявлення про Туреччину", - заявив він. 

Хамі Аксой нагадав, що Анкара підписала всі документи ООН та Ради Європи з питань боротьби проти поводження, що принижує гідність. За твердженням представника турецького міністерства, "всі об'єкти пенітенціарної системи і МВС Туреччини відкриті для міжнародного моніторингу".

МЗС ФРН засуджує жорстоке поводження

Деніз Юджель, який провів понад рік у турецькій в'язниці та був відпущений в лютому цього року, виступив 10 травня в суді Берліна. У письмовій частині своїх свідчень він заявив про побиття, приниження і погрози в перші дні свого перебування у в'язниці в Сіліврі. Він припустив, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган несе за це політичну відповідальність або навіть наказав жорстоко поводитися з ним, передає агенція AFP.

Пізніше представниця МЗС ФРН відреагувала на слова Юджеля, підкресливши, що Німеччина "засуджує будь-які форми тортур і жорстокого поводження". "Вони перебувають поза законом", - зазначила вона, додавши, що Анкара повинна "дотримуватися міжнародних стандартів", слідувати яким вона зобов'язалася раніше.

DW.COM

Ахмет та Мехмет Алтан, а також Назлі Ілічак визнані виннними у зв’язках з рухом радикального проповідника Фетхуллаха Гюлена. "Репортери без кордонів" обурені рішенням суду. (16.02.2018)

У першому великому інтерв'ю після свого звільнення Деніз Юджель дякує німецькому урядові за всі зусилля щодо його звільнення, але водночас критикує канцлерку ФРН Анґелу Меркель. (18.03.2018)

Побиття турецького оглядача

Тим часом стало відомо, що побиттю у Туреччині піддався оглядач Явуз Селім Деміраг. 10 травня на нього напали кілька людей з бейсбольними битами на порозі його будинку в Анкарі. Журналіста доставили в лікарню з травмами голови і тілесними ушкодженнями. Раніше він виступив в ролі ведучого в телепередачі, в якій обговорювалася ситуація зі скасуванням підсумків виборів мера Стамбула.

Як повідомлялось, в результаті березневого голосування перемогу на виборах у Стамбулі здобув представник опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Екрем Імамоглу. Він отримав майже на 15 тисяч голосів більше (приблизно на 0,3 відсотка), ніж колишній прем'єр-міністр країни Біналі Їлдирим, висунутий на пост мера правлячою Партією справедливості і розвитку (ПСР).

ПСР опротестувала результати, заявивши про численні порушення. 6 травня виборча комісія анулювала результати голосування. За повідомленням державного інформаційного агентства Anadolu, нове голосування відбудеться 23 червня.

Дивитись відео 02:24

ЗМІ в Туреччині: між самоцензурою та втратою професії (16.05.2017)

Аудіо й відео до теми

ЗМІ в Туреччині: між самоцензурою та втратою професії (16.05.2017)  

Також за темою

ZDF-Landeszentrale Bayern neu

Туреччина не подовжила акредитацію двом німецьким журналістам 02.03.2019

На прохання подовжити акредитацію двом журналістам німецького суспільно-правового телеканалу ZDF турецька влада відповіла відмовою. МЗС ФРН протестує проти цього рішення.

Berlin Protest für Deniz Yücel

Деніз Юджель: рік тюрми без суду і слідства 16.02.2018

Більше року провів у турецькій тюрмі журналіст Die Welt Деніз Юджель, який має подвійне німецько-турецьке громадянство. Юджеля звільнили на тлі спроб Анкари нормалізувати відносини з Берліном.

Türkei Protest Journalist Jamal Khashoggi

Ердоган: Убивство Хашоггі замовили "згори" 03.11.2018

Турецький президент Реджеп Ердоган припустив, що офіційні особи Саудівської Аравії задіяні у приховуванні правди. Водночас він не став прямо звинувачувати короля і принца-наступника в причетності до вбивства Хашоггі.

Реклама

Докладно

Президентські вибори в Литві

У Литві обирають президента

На місце Далі Грібаускайте претендують дев'ятеро кандидатів, троє з яких мають реальні шанси на перемогу.  

Symbolbild | Autobahn (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

Майже 300 тисяч жителів ФРН їздять на роботу за кордон

Серед лідерів у ФРН за показниками маятникової міграції - землі Баден-Вюртемберг, Північний Рейн-Вестфалія та Баварія.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  