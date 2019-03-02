Туреччина відкинула звинувачення у тортурах щодо журналіста Деніза Юджеля

Туреччина заперечує, що кореспондент німецької газети Die Welt Деніз Юджель (Deniz Yücel) зазнав тортур під час перебування у в'язниці в районі Бешикташ у західному Стамбулі. Представник турецького МЗС Хамі Аксой заявив, що заклик міністерства закордонних справ Німеччини до Анкари дотримуватися Конвенції ООН проти катувань був "спрямований на очорнення іміджу Туреччини", передає у неділю, 12 травня, агенція Anadolu.

"Глибоко шкодуємо у зв'язку з позицією офіційних органів іноземних держав, що формують свою позицію на основі вигадки і висновків, спрямованих на створення негативного уявлення про Туреччину", - заявив він.

Хамі Аксой нагадав, що Анкара підписала всі документи ООН та Ради Європи з питань боротьби проти поводження, що принижує гідність. За твердженням представника турецького міністерства, "всі об'єкти пенітенціарної системи і МВС Туреччини відкриті для міжнародного моніторингу".

МЗС ФРН засуджує жорстоке поводження

Деніз Юджель, який провів понад рік у турецькій в'язниці та був відпущений в лютому цього року, виступив 10 травня в суді Берліна. У письмовій частині своїх свідчень він заявив про побиття, приниження і погрози в перші дні свого перебування у в'язниці в Сіліврі. Він припустив, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган несе за це політичну відповідальність або навіть наказав жорстоко поводитися з ним, передає агенція AFP.

Пізніше представниця МЗС ФРН відреагувала на слова Юджеля, підкресливши, що Німеччина "засуджує будь-які форми тортур і жорстокого поводження". "Вони перебувають поза законом", - зазначила вона, додавши, що Анкара повинна "дотримуватися міжнародних стандартів", слідувати яким вона зобов'язалася раніше.

Побиття турецького оглядача

Тим часом стало відомо, що побиттю у Туреччині піддався оглядач Явуз Селім Деміраг. 10 травня на нього напали кілька людей з бейсбольними битами на порозі його будинку в Анкарі. Журналіста доставили в лікарню з травмами голови і тілесними ушкодженнями. Раніше він виступив в ролі ведучого в телепередачі, в якій обговорювалася ситуація зі скасуванням підсумків виборів мера Стамбула.

Як повідомлялось, в результаті березневого голосування перемогу на виборах у Стамбулі здобув представник опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Екрем Імамоглу. Він отримав майже на 15 тисяч голосів більше (приблизно на 0,3 відсотка), ніж колишній прем'єр-міністр країни Біналі Їлдирим, висунутий на пост мера правлячою Партією справедливості і розвитку (ПСР).

ПСР опротестувала результати, заявивши про численні порушення. 6 травня виборча комісія анулювала результати голосування. За повідомленням державного інформаційного агентства Anadolu, нове голосування відбудеться 23 червня.