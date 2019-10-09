 Турецькі війська розпочали операцію проти курдів у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2019

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Новини

Турецькі війська розпочали операцію проти курдів у Сирії

Оголошена Анкарою силова операція на півночі Сирії розпочалася. В турецькому уряді прагнуть у такий спосіб запобігти появі "терористичного коридору".

Бойова техніка турецьких силовиків

Бойова техніка турецьких силовиків

Турецькі війська розпочали силову операцію на півночі Сирії проти курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). Про початок наступу заявив у середу, 9 жовтня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

За словами турецького лідера, операція під назвою "Джерело миру" покликана запобігти виникненню "терористичного коридору" в Сирії поблизу турецького кордону, а також гарантувати в цьому регіоні мир, передає інформагенція Reuters. Розпочата операція проти YPG проводиться спільно з сирійськими повстанцями, які виступають на боці Анкари, запевнив Ердоган.

Північна Сирія

DW.COM

Напередодні наступу турецьких військ курдські загони на північному сході Сирії оголосили мобілізацію прихильників. (09.10.2019)

Турецькі парламентарі подовжили ще на рік мандат, що дозволяє уряду в Анкарі проводити військові операції у Іраку та Сирії в разі наявності безпекових загроз. (08.10.2019)

Дональд Трамп запевнив, що "зітре на порох" економіку Туреччини, якщо Анкара "перетне межу", але не уточнив, яку саме. Ця заява прозвучала напередодні турецького наступу на курдів у Сирії. (08.10.2019)

Сирійський уряд застеріг Туреччину від військового наступу та звернувся до курдів із закликом перейти на бік Дамаска. (08.10.2019)

Тим часом турецькі силовики визнали, що наступу передують авіаудари та артобстріли. Позиції та склади з боєприпасами YPG вже обстріляли з повітря та з гаубиць, кажуть у Анкарі. Так само представник курдських сил на півночі Сирії заявив, що турецькі військові літаки розпочали атаки на їхні позиції, передає агентство AP.

Сирійські та турецькі ЗМІ повідомляють про потужні вибухи в прикордонному сирійському місті Рас-ель-Айн. Речник "Демократичних сил Сирії" (SDF), де переважають сирійські курди, звинуватив Туреччину в тому, що вона проводить авіаудари по населених мирними громадянами районах, повідомляє dpa.

Крім того, керівництво SDF звернулося до США з проханням оголосити заборонену зону для польотів над північною частиною Сирії, щоб перешкодити турецьким атакам з повітря. YPG та SDF тривалий час були одними з найголовнішим союзників США в боротьбі проти терористичного угруповання "Ісламська держава", що тримало під своїм контролем частини Сирії та Іраку.

Натомість Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони" (YPG) сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). 

Нагадаємо, раніше США та сирійський уряд застерігали Туреччину від проведення цієї наступальної операції. Президент США Дональд Трамп навіть попередив, що це може мати вкрай негативні наслідки для турецької валюти та економіки.

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