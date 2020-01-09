 Турецький меценат Осман Кавала затриманий після виправдувального вироку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2020

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Новини

Турецький меценат Осман Кавала затриманий після виправдувального вироку

Прокуратура Туреччини відновила розслідування щодо мецената Османа Кавали. Тепер його підозрюють в організації путчу влітку 2016 року. Напередодні суд виправдав активіста у справі щодо протестів 2013 року.

Осман Кавала

Осман Кавала (архівне фото)

Турецького підприємця і мецената Османа Кавалу, виправданого у вівторок, 18 лютого, у справі про антиурядові протести 2013 року, знову затримали. З в'язниці суворого режиму в Стамбулі, де він відсидів під час досудового ув'язнення понад два роки, Кавалу доставили у відділення поліції, повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.

Прокуратура відновила розслідування щодо Кавали - цього разу за підозрою в спробі державного перевороту 15 липня 2016 року. Підприємця підозрюють у намірах підриву конституційного ладу.

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Прокуратура Туреччини просить суд призначити правозахисникам 15 років позбавлення волі. Серед підсудних - громадянин Німеччини та директорка турецького відділення Amnesty International. (08.10.2017)

Петера Штойднера разом з ще сімома його колегами, яких звинувачували у тероризмі, на прохання турецької прокуратури суд звільнив з-під варти. Штойдтнер збирається вилетіти у четвер до Берліна. (26.10.2017)

З турецького слідчого ізолятора звільнили ще одного громадянина Німеччини, однак його ім'я не називають. Звільненому заборонили покидати Туреччину. (03.11.2017)

Повідомлення про відкриття нової справи проти філантропа приголомшило його дружину, а також адвокатів та прихильників, котрі очікували виходу Кавали з в'язниці, повідомляє агенція новин dpa.

Протести через плани забудови парку Гезі

18 лютого стамбульський суд виправдав Кавалу і ще вісьмох активістів та інтелектуалів у справі щодо протестів 2013 року "з метою повалення уряду" Реджепа Таїпа Ердогана. Тодішні акції протесту спровокували плани влади забудувати стамбульський парк Гезі.

Згодом протести переросли в більш масштабний рух по всій Туреччині проти тодішнього прем'єр-міністра Туреччини Ердогана. Прокуратура наполягала на тривалих термінах ув'язнення для обвинувачених, а для Кавали вимагала довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Кавала був єдиним з обвинувачених, хто відбував досудове ув'язнення.

Ще 2018 року Ердоган звинуватив мецената Кавалу в зв'язках з відомим американським інвестором та філантропом Джорджем Соросом. У грудні 2019 року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про негайне звільнення Кавали, однак турецький уряд тоді проігнорував цей вердикт.

19 лютого в Туреччині мають оголосити вироки в іншому гучному процесі - про підтримку терористичної організації. Обвинуваченими у ньому проходять 11 активістів. Серед них німецький правозахисник Петер Штойдтнер (Peter Steudtner) і керівник регіонального відділення міжнародної неурядової організації Amnesty International (AI) Танер Килич. У жовтні 2017 року Штойдтнер був звільнений судом і повернувся в Німеччину, Танера Калича випустили на свободу в серпні 2018 року, хоча процес у їхній справі не було завершено.

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