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Туберкульоз - поширене і, нерідко, смертельне інфекційне захворювання.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Туберкульоз".
Що таке велика в'язнична реформа? Навіщо платні камери в СІЗО? Які перспективи позовів України проти Росії в міжнародних судах? Чому Україна досі серед антилідерів за кількістю скарг в ЄСПЛ і за кількістю невиконаних вироків? Про це міністр юстиції України Денис Малюська розповів в інтерв'ю DW.
Попри конституційно гарантовану безкоштовну медицину в Україні багато мам про безкоштовні пологи і не мріяли. З другим етапом медреформи це мало стати реальністю. Чи справді безкоштовні пологи тепер гарантовані державою?
Попри конституційно гарантовану безкоштовну медицину в Україну багато молодих сімей про безкоштовні пологи не могли й мріяти. З другим етапом медичної реформи в Україні це мало стати реальністю. Чи справді безкоштовні пологи тепер гарантовані державою і на що слід зважати молодим мамам - перевіряла DW.
Резистентні до антибіотиків бактерії у Європі призводять до смерті такої ж кількості людей, як туберкульоз, СНІД і грип разом узяті. Науковці застерігають: це може стати більшим викликом для людства, ніж зміна клімату на планеті.
Ольга Клименко - керівниця громадської організації TB People Ukraine. Чотири роки тому в неї діагностували туберкульоз. Це поділило її життя на "до" та "після". Жінка успішно вилікувалася, але подолати депресію було не просто. Як вона нині допомагає іншим хворим, дивіться у проекті DW #LocalHeroes.