Туберкульоз - не тавро: як колишня хвора бореться зі стереотипами - #LocalHeroes (28.03.2019)

Ольга Клименко - керівниця громадської організації TB People Ukraine. Чотири роки тому в неї діагностували туберкульоз. Це поділило її життя на "до" та "після". Жінка успішно вилікувалася, але подолати депресію було не просто. Як вона нині допомагає іншим хворим, дивіться у проекті DW #LocalHeroes.