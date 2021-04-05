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Туберкульоз

Туберкульоз - поширене і, нерідко, смертельне інфекційне захворювання.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Туберкульоз".

Олексій Навальний повідомив про кашель та підвищену температуру

Олексій Навальний повідомив про кашель та підвищену температуру 05.04.2021

За словами російського опозиціонера Олексія Навального, троє людей з його загону у колонії останніми днями госпіталізовані з діагнозом туберкульоз.
В Україну доставили партію вакцини від туберкульозу

В Україну доставили партію вакцини від туберкульозу 11.03.2021

Українським немовлятам з 1 лютого не робили щеплення вакциною БЦЖ, оскільки у наявного препарату закінчився термін придатності. В пологові будинки найближчими днями доставлять 450 тисяч доз з нової партії, кажуть у МОЗ.

Репортаж із СІЗО: що думають ув’язнені про платні камери (23.06.2020) 23.06.2020

Камера в СІЗО за 400 євро. Такий експеримент запровадило міністерство юстиції. DW потрапила до Лук'янівського СІЗО, аби на власні очі переконатися, в чому різниця між платними і звичайними камерами.

Замість масових посадок - воля з обмеженнями. Міністр юстиції України про реформу правосуддя в інтерв'ю DW (16.06.2020) 16.06.2020

Що таке велика в'язнична реформа? Навіщо платні камери в СІЗО? Які перспективи позовів України проти Росії в міжнародних судах? Чому Україна досі серед антилідерів за кількістю скарг в ЄСПЛ і за кількістю невиконаних вироків? Про це міністр юстиції України Денис Малюська розповів в інтерв'ю DW.
Безкоштовні пологи в Україні: чи справді держава за все платить (відео)

Безкоштовні пологи в Україні: чи справді держава за все платить (відео) 22.05.2020

Попри конституційно гарантовану безкоштовну медицину в Україні багато мам про безкоштовні пологи і не мріяли. З другим етапом медреформи це мало стати реальністю. Чи справді безкоштовні пологи тепер гарантовані державою?

Безкоштовні пологи: що слід знати, щоб не довелося платити (20.05.2020) 20.05.2020

Попри конституційно гарантовану безкоштовну медицину в Україну багато молодих сімей про безкоштовні пологи не могли й мріяти. З другим етапом медичної реформи в Україні це мало стати реальністю. Чи справді безкоштовні пологи тепер гарантовані державою і на що слід зважати молодим мамам - перевіряла DW.
Чи захистить нова вакцина проти туберкульозу від коронавірусу?

Чи захистить нова вакцина проти туберкульозу від коронавірусу? 06.05.2020

Німецькі науковці, які розробили протитуберкульозну вакцину-кандидатку VPM1002, перевіряють її ефективність у разі інфікування коронавірусом. Результати досліджень обнадіюють.
Небезпечний коронавірус: чи захищає щеплення від туберкульозу?

Небезпечний коронавірус: чи захищає щеплення від туберкульозу? 06.04.2020

Імунологи з Товариства Макса Планка вивчають вплив вакцини проти туберкульозу (БЦЖ) на імунітет людини до вірусних захворювань дихальних шляхів. Про перші результати роботи - у статті DW.

Антибіотики небезпечніші для людства, ніж зміна клімату? (05.09.2019) 05.09.2019

Резистентні до антибіотиків бактерії у Європі призводять до смерті такої ж кількості людей, як туберкульоз, СНІД і грип разом узяті. Науковці застерігають: це може стати більшим викликом для людства, ніж зміна клімату на планеті.

Туберкульоз - не тавро: як колишня хвора бореться зі стереотипами - #LocalHeroes (28.03.2019) 29.03.2019

Ольга Клименко - керівниця громадської організації TB People Ukraine. Чотири роки тому в неї діагностували туберкульоз. Це поділило її життя на "до" та "після". Жінка успішно вилікувалася, але подолати депресію було не просто. Як вона нині допомагає іншим хворим, дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Туберкульоз в Україні: як колишня хвора долає стереотипи (відео)

Туберкульоз в Україні: як колишня хвора долає стереотипи (відео) 28.03.2019

Ольга Клименко - керівниця громадської організації TB People Ukraine. Чотири роки тому в неї діагностували туберкульоз. Це поділило її життя на "до" та "після". Як вона нині допомагає хворим - у проекті DW #LocalHeroes.
Резистентні бактерії забирають життя 33 тисяч європейців щороку

Резистентні бактерії забирають життя 33 тисяч європейців щороку 06.11.2018

Резистентні до антибіотиків бактерії у Європі призводять до смерті такої ж кількості людей, як туберкульоз, СНІД і грип разом узяті.
Колотися чи ні: чи достатньо в Україні вакцин? (відео)

Колотися чи ні: чи достатньо в Україні вакцин? (відео) 17.10.2018

Усі необхідні вакцини для імунізації в Україні є. У цьому запевняє очільниця міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун. DW перевірила, чи справді це так, а також проти чого і коли треба колотися українцям.

Фактчек DW: чи справді в Україні достатньо вакцин (16.10.2018) 16.10.2018

Усі необхідні вакцини для імунізації в Україні є. У цьому запевняє очільниця міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун. DW перевірила, чи справді це так, а також проти чого і коли треба колотися українцям.
ВООЗ назвала туберкульоз найбільш смертоносною хворобою в світі

ВООЗ назвала туберкульоз найбільш смертоносною хворобою в світі 19.09.2018

Туберкульоз випереджає ВІЛ у сумній статистиці смертності в світі. Утім, кажуть у ВООЗ, темпи захворюваності скорочуюються.
Які щеплення дітям рекомендує німецький лікар

Які щеплення дітям рекомендує німецький лікар 25.04.2018

Цей тиждень оголошено в Європі Тижнем щеплень. Вакцинація дітей - одна з найболючіших тем. Які проблеми хвилюють зараз німецьких лікарів?

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