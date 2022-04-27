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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "трудова міграція".
Зміна місця проживання з метою працевлаштування. Як правило, підвищена трудова міграція, як правило, спостерігається в тих країнах, які переживають тривалу кризу. Так, в Україні після початку бойових дій на Донбасі в 2014 році різко посилалась зовнішня трудова міграція. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Українські сезонні працівники дедалі частіше вирушають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери надають гідні умови праці та зарплати? Репортаж DW з Херсонщини.
Польські фермери побоюються втрати частини врожаю через… нестачу сезонних працівників. Невже українські заробітчани, які традиційно допомагають у літній сезон в Польщі, в часи пандемії відмовляться від сусіднього ринку праці?
Заробітчани їдуть на сезонні роботи до Німеччини, сподіваючись за короткий час дещо поліпшити матеріальне становище своїх родин. Але нерідко їм доводиться жити в жахливих умовах або навіть повертатися додому ні з чим. Дивіться, що розповіли DW заробітчани зі Східної Європи.
За рік дії закону про спрощену процедуру імміграції до ФРН кваліфікованих працівників з-поза меж ЄС його положеннями скористались близько 2000 людей. На заваді більш активній імміграції стала пандемія COVID-19.
Уряд Дениса Шмигаля виступив з ініціативою щодо реінтеграції заробітчан в українську економіку. Ті з них, хто повернувся в Україну, зможуть отримати від держави майже п'ять тисяч євро допомоги на заснування бізнесу. Що думають про це заробітчани та експерти?
Сотні тисяч жінок зі Східної Європи, зокрема і з України, доглядають німецьких пенсіонерів на дому. Робота цілодобова, а платять лише за кілька годин на день. Болгарська доглядальниця вимагає в суді компенсації.