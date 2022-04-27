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Трудова міграція

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "трудова міграція".

Зміна місця проживання з метою працевлаштування. Як правило, підвищена трудова міграція, як правило, спостерігається в тих країнах, які переживають тривалу кризу. Так, в Україні після початку бойових дій на Донбасі в 2014 році різко посилалась зовнішня трудова міграція. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Єврокомісія запропонувала спростити легальну міграцію до ЄС

Єврокомісія запропонувала спростити легальну міграцію до ЄС 27.04.2022

Єврокомісія внесла пакет пропозицій, які мають спростити легальну міграцію до ЄС. Улітку цього року вона хоче запустити пул талантів, за допомогою якого біженцям з України стане легше знайти роботу в ЄС.
Експертка: За кордоном проживають від трьох до п'яти мільйонів українців

Експертка: За кордоном проживають від трьох до п'яти мільйонів українців 20.07.2021

Причиною еміграції українців є не лише фінансове питання, вказує директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова.
Заробітки вдома замість Польщі: де в Україні заробляють гідні гроші (відео)

Заробітки вдома замість Польщі: де в Україні заробляють гідні гроші (відео) 11.06.2021

Українські сезонні працівники дедалі частіше вирушають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери надають гідні умови праці та зарплати? Репортаж DW з Херсонщини.
Польща й українські заробітчани: хто кому потрібніший? (02.06.2021)

Польща й українські заробітчани: хто кому потрібніший? (02.06.2021) 02.06.2021

Польські фермери побоюються втрати частини врожаю через… нестачу сезонних працівників. Невже українські заробітчани, які традиційно допомагають у літній сезон в Польщі, в часи пандемії відмовляться від сусіднього ринку праці?

Швейцарія відмовилась від розробки рамкового договору з ЄС

Швейцарія відмовилась від розробки рамкового договору з ЄС 27.05.2021

Переговори між Щвейцарією та ЄС тривали з 2014 року, однак сторони не могли узгодити питання міграції та соціальні аспекти, пов'язані з переміщенням робочої сили.

Зеленський про "польські зарплати" в Україні (20.05.2021) 20.05.2021

Зарплата у багатьох містах України наближається до заробітку, який українці можуть отримувати у Польщі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції щодо підсумків своїх 2 років при владі.

Заробітчани-раби: як не потрапити на гачок шахраїв (27.04.2021) 27.04.2021

Заробітчани їдуть на сезонні роботи до Німеччини, сподіваючись за короткий час дещо поліпшити матеріальне становище своїх родин. Але нерідко їм доводиться жити в жахливих умовах або навіть повертатися додому ні з чим. Дивіться, що розповіли DW заробітчани зі Східної Європи.
Імміграція кваліфікованих кадрів до ФРН: за рік програмою скористались 34 українці

Імміграція кваліфікованих кадрів до ФРН: за рік програмою скористались 34 українці 28.02.2021

За рік дії закону про спрощену процедуру імміграції до ФРН кваліфікованих працівників з-поза меж ЄС його положеннями скористались близько 2000 людей. На заваді більш активній імміграції стала пандемія COVID-19.
Чи вдасться повернути трудових мігрантів до України позиками?

Чи вдасться повернути трудових мігрантів до України позиками? 12.02.2021

Безвідсотковий кредит як спосіб повернути заробітчан додому. Такий рецепт розробили в уряді і пропонують затвердити як закон. Втім, самі трудові мігранти стримано реагують на такі "подарунки" від влади.
5000 євро на бізнес заробітчанам - допомога чи популізм? (відео)

5000 євро на бізнес заробітчанам - допомога чи популізм? (відео) 10.02.2021

Уряд виступив з ініціативою з реінтеграції заробітчан в українську економіку. Ті, хто повернувся в Україну, зможуть отримати від держави майже 5 тисяч євро допомоги на бізнес. Що думають про це заробітчани та експерти?

5000 євро на бізнес: реальна допомога заробітчанам чи популізм? (09.02.2021) 09.02.2021

Уряд Дениса Шмигаля виступив з ініціативою щодо реінтеграції заробітчан в українську економіку. Ті з них, хто повернувся в Україну, зможуть отримати від держави майже п'ять тисяч євро допомоги на заснування бізнесу. Що думають про це заробітчани та експерти?
До України в 2020 році надійшов рекордний обсяг грошових переказів

До України в 2020 році надійшов рекордний обсяг грошових переказів 01.02.2021

Рекордні 12,1 мільйрда доларів надійшли в Україну в 2020 році як приватні грошові перекази, повідомили в Національному банку України.

Швейцарці проголосували проти припинення вільного пересування з ЄС

Швейцарці проголосували проти припинення вільного пересування з ЄС 27.09.2020

На референдумі в Швейцарії більшість виборців проголосували проти пропозиції Швейцарської народної партії щодо припинення вільного пересування з країнами Євросоюзу.
Як доглядальниця за літніми людьми з Болгарії відсудила в німецькому суді 42 тисячі євро

Як доглядальниця за літніми людьми з Болгарії відсудила в німецькому суді 42 тисячі євро 17.07.2020

Сотні тисяч жінок зі Східної Європи, зокрема і з України, доглядають німецьких пенсіонерів на дому. Робота цілодобова, а платять лише за кілька годин на день. Болгарська доглядальниця вимагає в суді компенсації.
COVID-19 і трудова міграція до Німеччини: які перспективи для українців?

COVID-19 і трудова міграція до Німеччини: які перспективи для українців? 10.07.2020

Які країни стануть головним джерелом кваліфікованих кадрів для Німеччини? Прогноз DB Research до 2030 року вказує на зростання конкуренції для українських і російських IT-фахівців.
Українські заробітчани повертаються в ЄС: черги на кордоні з Польщею

Українські заробітчани повертаються в ЄС: черги на кордоні з Польщею 15.06.2020

Сотні українських громадян прагнуть знову потрапити за кордон після довгих тижнів карантину. Про те, що відбувається на українсько-польському кордоні - у репортажі DW.
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