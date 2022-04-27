На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "трудова міграція".

Зміна місця проживання з метою працевлаштування. Як правило, підвищена трудова міграція, як правило, спостерігається в тих країнах, які переживають тривалу кризу. Так, в Україні після початку бойових дій на Донбасі в 2014 році різко посилалась зовнішня трудова міграція. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.