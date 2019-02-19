Троє британських депутаток-консерваторок вийшли з партії через Brexit

Група з трьох депутаток від Консервативної партії Великобританії прийняли рішення залишити партійні лави. Про це в середу, 20 лютого, повідомила в Twitter депутатка Анна Субрі. Крім неї, з партії вийшли Хайді Аллен та Сара Вулластон.

В опублікованому Субрі листі депутаток ідеться про те, що до цього рішення їх спонукало надмірне зближення уряду прем'єр-міністерки Терези Мей з Демократичною юніоністською партією та дослідницькою групою European Research Group, яка підтримує радикальний варіант Brexit. "Останньою краплею для нас стало те, наскільки катастрофічно проводить Brexit цей уряд", - написали депутатки.

Мей сказала, що її засмутило рішення групи. Втім, на думку прем'єрки, її уряд "робить правильні речі для країни", виконуючи рішення виборців про вихід Великобританії зі складу ЄС.

Субрі, Аллен та Вулластон заявили про намір приєднатися до незалежної групи, яку сформували в британському парламенті семеро депутатів, які 18 лютого вийшли з Лейбористської партії на знак протесту проти політики її лідера Джеремі Корбіна. 20 лютого до групи приєдналася ще одна, вже восьма колишня лейбористка - Джоан Райан. На думку екс-лейбористів, Корбін слабко протидіє планам Консервативної партії щодо Brexit.