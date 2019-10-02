 Три фракції висунули вимоги Зеленському перед самітом ″нормандської четвірки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2019

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Три фракції висунули вимоги Зеленському перед самітом "нормандської четвірки"

Під час переговорів на саміті "нормандської четвірки" Україна не має йти на жодні компроміси щодо повернення Криму та політичних дій на Донбасі, йдеться в заяві "Європейської Солідарності", "Голосу" та "Батьківщини".

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Петро Порошенко (ліворуч) та Володимир Зеленський (фото з архіву)

Фракції "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" у вівторок, 3 грудня, оприлюднили у Верховній Раді України спільну заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України під час саміту в "нормандському форматі". Партії вимагають дотримання під час переговорів "червоних ліній", порушення яких завдасть "непоправної шкоди Україні".

Зокрема, фракції наполягають на тому, щоб Україна не йшла на жодні компроміси щодо унітарної держави, європейського та євроатлантичного курсу, а також щодо деокупації та повернення Криму в Україну.

Також вони виступають проти політичних дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Окрім того, три фракції наполягають на продовженні міжнародних судових процесів проти Росії.

DW.COM

Українська сторона виконала всі домовленості для проведення саміту "нормандської четвірки", тоді як представники ОРДЛО не надають доступу СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу. Про це заявили на засіданні ТКГ у Мінську. (27.11.2019)

Під час саміту у "нормандському форматі" Росія закличе Україну вести переговори з сепаратистами на Донбасі, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. (27.11.2019)

"ЄС", "Батьківщина" і "Голос" вимагають забезпечення принципу "спершу безпека". При цьому йдеться про всеохопне припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України, а також повернення контролю України над українсько-російським кордоном. Фракції закликали усі державницькі партії і громадські організації долучитися до цих вимог. Заяву підписали лідери партій Петро Порошенко ("ЄС"), Святослав Вакарчук ("Голос") та Юлія Тимошенко ("Батьківщина").

Нагадаємо, що зустріч "нормандської четвірки" за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції, на якій буде обговорена ситуація на Донбасі, запланована на 9 грудня в Парижі. Востаннє саміт у "нормандському форматі" відбувся восени 2016 року в Берліні.

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