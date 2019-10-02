Три фракції висунули вимоги Зеленському перед самітом "нормандської четвірки"

Фракції "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" у вівторок, 3 грудня, оприлюднили у Верховній Раді України спільну заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України під час саміту в "нормандському форматі". Партії вимагають дотримання під час переговорів "червоних ліній", порушення яких завдасть "непоправної шкоди Україні".

Зокрема, фракції наполягають на тому, щоб Україна не йшла на жодні компроміси щодо унітарної держави, європейського та євроатлантичного курсу, а також щодо деокупації та повернення Криму в Україну.

Також вони виступають проти політичних дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Окрім того, три фракції наполягають на продовженні міжнародних судових процесів проти Росії.

"ЄС", "Батьківщина" і "Голос" вимагають забезпечення принципу "спершу безпека". При цьому йдеться про всеохопне припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України, а також повернення контролю України над українсько-російським кордоном. Фракції закликали усі державницькі партії і громадські організації долучитися до цих вимог. Заяву підписали лідери партій Петро Порошенко ("ЄС"), Святослав Вакарчук ("Голос") та Юлія Тимошенко ("Батьківщина").

Нагадаємо, що зустріч "нормандської четвірки" за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції, на якій буде обговорена ситуація на Донбасі, запланована на 9 грудня в Парижі. Востаннє саміт у "нормандському форматі" відбувся восени 2016 року в Берліні.