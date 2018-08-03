 Три мости Києва перебувають у передаварійному стані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2018

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Новини

Три мости Києва перебувають у передаварійному стані

Міст імені Патона, міст Метро та Шулявський шляхопровід у Києві потребують капітального ремонту, повідомили у КМДА. Їхній стан наближається до аварійного.

Київ

Міст імені Патона та міст Метро в Києві потребують капітального ремонту

У передаварійному стані у Києві перебувають три мостові споруди: міст імені Патона, міст Метро та Шулявський шляхопровід. Таку інформацію, станом на липень 2018 року, надав у відповідь на запит DW департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

DW.COM

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Наразі кожен із перелічених об'єктів експлуатується з обмеженням руху вантажного транспорту. Комунальне підприємство "Київавтошляхміст" вживає тимчасових заходів для запобігання аваріям на даних спорудах, повідомили у КМДА.

Крім того, як повідомили DW у корпорації "Київавтодор", протягом 2017-2018 років КП "Київавтошляхміст" виконало спеціальні обстеження 121 споруди. Першочергового ремонту, за його даними, потребують три шляхопроводи в місті Києві, серед яких міст Метро через Русанівську протоку. "Київавтодор" повідомляє, що капітальний ремонт двох шляхопроводів завершиться до вересня поточного року.

Також розпочалися підготовчі проектно-кошторисні роботи для проведення капітального ремонту близько 20 мостових споруд у Києві. Серед них міст Метро через Дніпро, Повітрофлотський шляхопровід та два пішохідні мости.

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