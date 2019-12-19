 Тристоронні газові переговори продовжаться 20 грудня в Мінську | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2019

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Новини

Тристоронні газові переговори продовжаться 20 грудня в Мінську

Газові переговори між Україною, Росією та ЄС після прориву в Берліні продовжаться в Мінську. Євкрокомісія братиме в них участь в онлайн-режимі.

Тристоронні газові переговори продовжаться в Мінську

Тристоронні газові переговори за участі України, Росії та ЄС продовжаться в п'ятницю, 20 грудня, в Мінську, повідомляє міністерство енергетики та захисту довкілля України. "Єврокомісія братиме участь в он-лайн режимі", - йдеться в повідомленні на сторінці відомства в Facebook.

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Президент Росії Володимир Путін вважає, що Україна і РФ досягнуть домовленостей під час газових переговорів. За його словами, транзит російського газу через Україну збережеться. (19.12.2019)

Оператори газотранспортних систем України та Румунії підписали угоду про взаємодію, яка уможливлює постачання до України газу з півдня. (18.12.2019)

У міністерстві також нагадали, що черговий раунд тристоронніх газових переговорів відбувся в четвер, 19 грудня у Берліні, де було досягнуто принципових домовленостей щодо деталей нового договору на транспортування газу. "Ми дотримуємося нашої позиції і незалежно від місця переговорів, незалежно від ситуації будемо відстоювати інтереси українців. Нам необхідно отримати справедливу оплату за транспортування газу Україні і забезпечити енергетичну безпеку в регіоні. Від цього виграє кожен кінцевий споживач, адже продовження договору на транспортування газу сприятиме стабільності на ринку, а відповідно - зменшенню ціни на газ", - зазначив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Раніше інформацію про переговори в Мінську поширив російський газовий гігант "Газпром".

Нагадаємо, що напередодні Оржель повідомив, що тристоронні газові переговори в Берліні за участю Росії, України та Європейської Комісії завершилися напрацюванням протоколу, що наблизить підписання угоди про транзит російського газу Україною.

Дивитись відео 11:50

Юрій Вітренко про борги "Газпрому" і "безгоспний" газ (02.12.2019)

  • Вид зсередини труби на газогін

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    "Дружба" завдовжки у 500 кілометрів

    З 1975 по 1979 рік східні німці з НДР будували в Україні експортний газогін "Союз", яким газ з Оренбурзького родовища постачався до Центральної Європи. Свою ділянку вони назвали "Дружба".

  • План газогону

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Від Кременчука до Бара

    Крім НДР, експортний газопровід на території України будували Польща, Чехословаччина, Угорщина і Болгарія. Німецька ділянка була в центрі - від Кременчука в Полтавській області до Бара на Вінничині.

  • Газопровід в українському степу

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Німецькі труби і кредити

    Сталеві труби діаметром 1,42 метра були імпортними - їх постачали з Італії та Західної Німеччини. Німецькі труби виробляла західнонімецька фірма Mannesmann з Дюссельдорфа. Між ФРН і СРСР ще до початку будівництва, в 1970-му році, була укладена угода, яку назвали "газ в обмін на труби". Вона також передбачала кредити німецьких банків.

  • Трубопрогладники на трасі

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Японська техніка

    Будівництво газопроводу було б неможливим без трубоукладачів японської фірми Komatsu. Подібної техніки не було ні у СРСР, ні у країн Східного блоку. Колишні будівельники згадують, як їх вразили встановлені на бульдозерах та інших японських машинах кондиціонери, у ті часи - дивина.

  • Техніка на прокладанні труби

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    КрАЗи прямо з заводу

    Труби - із Західної Німеччини, укладачі - з Японії, але, звісно, на будівництві використовували й радянську техніку. Так співпало, що німецька ділянка починалася у Кременчуці, де випускають великовантажні автомобілі КрАЗ (на фото зліва). Німецькі будівельники отримували їх в рамках спецпрограми прямо на заводі.

  • Гайо Обухофф з напарником біля дискомобіля

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Діджей на трасі

    Вчитель з НДР Гайо Обухофф працював на трасі, як він сам каже, "культурником" - створював для будівельників бібліотеки, показував кіно і крутив музику. Для цього колишня армійська машина була переобладнана під "дискомобіль", на якому він з 1975 по 1979 рік об'їхав всю трасу. На фото - Обухофф (ліворуч) зі своїм напарником. У вільний час він фотографував будівництво і надав світлини DW.

  • Гайо Обухофф всередині дискомобіля

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    На "дискомобілі" українськими дорогами

    Платівки, програвачі, мікшерний пульт - так виглядало робоче місце Гайо Обухоффа у "дискомобілі". Музика, яку він крутив для будівельників, була різною - від гуртів з НДР і країн Східного блоку, до популярних на Заході Beatles, Boney M, Rolling Stones або Led Zeppelin.

  • Сорока частується пивом, за столами сидять робітники

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Привозне пиво

    Пиво, ковбасу та інше продовольство будівельникам регулярно привозили з НДР. Зокрема, це було пов'язано з тим, що в умовах літньої спеки місцеве пиво швидко псувалося. Німецькі будівельники були повністю забезпечені продуктами, які в СРСР були в дефіциті.

  • Калюжі на будмайданчику

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    І в дощ, і в сніг

    За словами колишнього зварювальника з Тюрингії Теодора Герменайта, найскладнішим при прокладанні труби були рельєф місцевості і погода. Навесні і восени прокладати трубу було особливо важко через вогку землю. "Мої чоботи досі десь в українському чорноземі", - згадує зварювальник.

  • Шматок труби газопроводу Дружба

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Шматок труби на згадку

    Це - частина оригінальної газопровідної труби, яку досі дбайливо зберігає колишній зварювальник Теодор Герменайт. Сам він провів на будівництві два роки. У Світловодську біля Кременчука розташовувалася база німецьких зварювальників.

  • Концерт гурту Express

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Концерти "зірок" з НДР

    З гастролями для будівельників на трасу регулярно приїжджали артисти з НДР. На фото - виступ гурту Express зі Східного Берліна.

  • Прокладання останньої труби

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Остання труба

    Офіційно будівництво німецької ділянки "Дружби" завершилося прокладанням останньої труби восени 1978 року, але дрібніші роботи тривали ще рік.

    Автор: Роман Гончаренко


DW.COM

"Дружба" - німецька газова труба в центрі України

У будівництві експортного газогону "Союз" у 1970-х роках СРСР допомагали декілька країн. Центральну ділянку в Україні - "Дружбу" - будували німці з НДР. Галерея DW про те, як це було. (06.12.2019)  

Аудіо й відео до теми

Юрій Вітренко про борги "Газпрому" і "безгоспний" газ (02.12.2019)  

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