Тристоронні газові переговори продовжаться 20 грудня в Мінську

Тристоронні газові переговори за участі України, Росії та ЄС продовжаться в п'ятницю, 20 грудня, в Мінську, повідомляє міністерство енергетики та захисту довкілля України. "Єврокомісія братиме участь в он-лайн режимі", - йдеться в повідомленні на сторінці відомства в Facebook.

У міністерстві також нагадали, що черговий раунд тристоронніх газових переговорів відбувся в четвер, 19 грудня у Берліні, де було досягнуто принципових домовленостей щодо деталей нового договору на транспортування газу. "Ми дотримуємося нашої позиції і незалежно від місця переговорів, незалежно від ситуації будемо відстоювати інтереси українців. Нам необхідно отримати справедливу оплату за транспортування газу Україні і забезпечити енергетичну безпеку в регіоні. Від цього виграє кожен кінцевий споживач, адже продовження договору на транспортування газу сприятиме стабільності на ринку, а відповідно - зменшенню ціни на газ", - зазначив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Раніше інформацію про переговори в Мінську поширив російський газовий гігант "Газпром".

Нагадаємо, що напередодні Оржель повідомив, що тристоронні газові переговори в Берліні за участю Росії, України та Європейської Комісії завершилися напрацюванням протоколу, що наблизить підписання угоди про транзит російського газу Україною.

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