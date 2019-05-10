Трибунал ООН зобов'язав Росію відпустити українських моряків

Міжнародний трибунал з морського права у суботу, 25 травня, зобов'язав Росію негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків та дозволити їм повернутися в Україну. Відповідне рішення щодо тимчасових заходів, про які просила українська сторона, оприлюднив у Гамбурзі суддя Джин-Хен Пайк (Jin-Hyun Paik). "Трибунал вважає за необхідне вимагати від Росії звільнити три затримані українські кораблі, 24 затриманих моряків, та дозволити їм повернення в Україну", - заявив голова трибуналу.

Суд також заявив, що не знайшов підтверджень російської версії про провокаційну військову операцію України. Трибунал також погодився із тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися із РФ про звільнення моряків без звернення до суду.

Голова суду Пак Чжин Хьон зазначив, що "Росії і Україні потрібно утримуватися від заходів, здатних загострити спір щодо інциденту в Керченській протоці".

Українська сторона очікує, що Росія швидко та в повному обсязі виконає наказ трибуналу, заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. "Наказ трибуналу є чітким сигналом Росії, що вона не може порушувати міжнародне право безкарно. Затримання трьох військових кораблів та 24 військовослужбовців на борту є грубим порушенням імунітету, яким користуються військові кораблі згідно з Конвенцією ООН з морського права та за загальним міжнародним правом", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Російська сторона своєю чергою вважає, що Міжнародний трибунал з морського права не володіє юрисдикцією для розгляду "керченського інциденту", заявило російське МЗС. Там повідомили, що заяви, зроблені Росією та Україною під час підписання та ратифікації Конвенції ООН з морського права 1982 року, виключають можливість задіяння передбачених нею процедур вирішення спорів щодо інциденту в Керченській протоці. "В ході подальшого арбітражного розгляду маємо намір послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі, відсутність в арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію у світлі згаданих вище обставин", - заявили в російському МЗС.

Як відомо, 16 квітня міністерство закордонних справ України звернулося до Міжнародного трибуналу з морського права із запитом для застосування примусових заходів щодо Росії задля звільнення українських моряків, захоплених РФ в листопаді 2018 року. Тоді російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Суд в анексованому Криму арештував 24-х українських моряків цих суден до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву, згодом арешт продовжували.