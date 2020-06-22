 Третина українців досі шкодує через розвал СРСР - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2020

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Третина українців досі шкодує через розвал СРСР - опитування

Більшість українців не ностальгує через розвал СРСР, однак третині досі шкода, що Радянський Союз розпався. Такі результати опитування, проведеного соціологами КМІС.

Демонтаж пам'ятника Володимиру Леніну у Запоріжжі, 2016 рік

Демонтаж пам'ятника Володимиру Леніну у Запоріжжі, 2016 рік

Кожен третій українець (33,5 відсотка) шкодує через розвал СРСР. Про це свідчать оприлюднені в понеділок, 22 червня, результати соціологічного опитування, проведеного наприкінці травня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Водночас, згідно з даними соціологів, половина українців (50,1 відсотка) не шкодує про розпад СРСР, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Якщо розглядати це питання в електоральній площині, то серед виборців президента Володимира Зеленського 52,7 відсотка опитаних не шкодують про розпад СРСР, а 28,7 відсотка - шкодують.

Найбільше за СРСР ностальгує електорат Бойка, а найменше - Порошенка

Серед потенційних кандидатів на посаду президента найвищий відсоток виборців, які шкодують про розпад СРСР, - у співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка: 81,5 відсотка проти 9,7 відсотка, які не шкодують. Найменше за розпадом СРСР ностальгують виборці п'ятого президента України Петра Порошенка (3,8 відсотка шкодують і 88,2 відсотка не шкодують). А серед виборців лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко приблизно однакова кількість тих, хто шкодує (39,3 відсотка) і не шкодує (38,9 відсотка) про розвал СРСР.

Схожі тенденції простежуються і серед виборців відповідних партій. Так, 53,6 відсотка виборців "Слуги народу" не шкодують про розпад СРСР, а 28,4 відсотка - шкодують. 83,2 відсотка виборців "ОПЗЖ" шкодують про розпад СРСР, а 93,9 відсотка виборців "Європейської солідарності" - не шкодують.

Не шкодує про розпад СРСР і переважна більшість виборців таких партій, як "Голос" та "Сила і честь" і трохи більше половини виборців "Партії Шарія". Якщо на заході України переважна більшість населення не шкодує (69 відсотків проти 15 відсотків), то в центрі України співвідношення - 51 відсоток до 32 відсотків. На півдні, сході й Донбасі переважають ті, хто шкодує про розпад СРСР: 41,5-49 відсотків залежно від регіону проти 35-39 відсотків тих, хто не шкодує.

Крім того, 34,7 відсотка респондентів вважають, що перебування України у складі СРСР дало їй більше користі, ніж шкоди. Для порівняння: 2013 року таких було 47,6 відсотка (для коректності порівняння з вибірки 2013 року були вилучені тимчасово окуповані АР Крим і окремі території Донецької та Луганської областей). Про більшу шкоду нині говорять 27,9 відсотка респондентів (а в 2013 році таких було 17,9 відсотка).

Хоча частка тих, хто вважає, що перебування в СРСР дало Україні більше користі, зростає із заходу на схід України (з 18,9 відсотка на заході до 52,1 відсотка на Донбасі), але при цьому з 2013 року в усіх регіонах таких стало менше.

КМІС проводив опитування з 24 по 31 травня 2020 року методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. До вибірки не увійшли анексований Росією півострів Крим, а також окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено дві тисячі інтерв'ю.

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