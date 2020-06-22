Третина українців досі шкодує через розвал СРСР - опитування

Більшість українців не ностальгує через розвал СРСР, однак третині досі шкода, що Радянський Союз розпався. Такі результати опитування, проведеного соціологами КМІС.
Кожен третій українець (33,5 відсотка) шкодує через розвал СРСР. Про це свідчать оприлюднені в понеділок, 22 червня, результати соціологічного опитування, проведеного наприкінці травня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Водночас, згідно з даними соціологів, половина українців (50,1 відсотка) не шкодує про розпад СРСР, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".
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Якщо розглядати це питання в електоральній площині, то серед виборців президента Володимира Зеленського 52,7 відсотка опитаних не шкодують про розпад СРСР, а 28,7 відсотка - шкодують.
Найбільше за СРСР ностальгує електорат Бойка, а найменше - Порошенка
Серед потенційних кандидатів на посаду президента найвищий відсоток виборців, які шкодують про розпад СРСР, - у співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка: 81,5 відсотка проти 9,7 відсотка, які не шкодують. Найменше за розпадом СРСР ностальгують виборці п'ятого президента України Петра Порошенка (3,8 відсотка шкодують і 88,2 відсотка не шкодують). А серед виборців лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко приблизно однакова кількість тих, хто шкодує (39,3 відсотка) і не шкодує (38,9 відсотка) про розвал СРСР.
Схожі тенденції простежуються і серед виборців відповідних партій. Так, 53,6 відсотка виборців "Слуги народу" не шкодують про розпад СРСР, а 28,4 відсотка - шкодують. 83,2 відсотка виборців "ОПЗЖ" шкодують про розпад СРСР, а 93,9 відсотка виборців "Європейської солідарності" - не шкодують.
Не шкодує про розпад СРСР і переважна більшість виборців таких партій, як "Голос" та "Сила і честь" і трохи більше половини виборців "Партії Шарія". Якщо на заході України переважна більшість населення не шкодує (69 відсотків проти 15 відсотків), то в центрі України співвідношення - 51 відсоток до 32 відсотків. На півдні, сході й Донбасі переважають ті, хто шкодує про розпад СРСР: 41,5-49 відсотків залежно від регіону проти 35-39 відсотків тих, хто не шкодує.
Крім того, 34,7 відсотка респондентів вважають, що перебування України у складі СРСР дало їй більше користі, ніж шкоди. Для порівняння: 2013 року таких було 47,6 відсотка (для коректності порівняння з вибірки 2013 року були вилучені тимчасово окуповані АР Крим і окремі території Донецької та Луганської областей). Про більшу шкоду нині говорять 27,9 відсотка респондентів (а в 2013 році таких було 17,9 відсотка).
Хоча частка тих, хто вважає, що перебування в СРСР дало Україні більше користі, зростає із заходу на схід України (з 18,9 відсотка на заході до 52,1 відсотка на Донбасі), але при цьому з 2013 року в усіх регіонах таких стало менше.
КМІС проводив опитування з 24 по 31 травня 2020 року методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. До вибірки не увійшли анексований Росією півострів Крим, а також окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено дві тисячі інтерв'ю.
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