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Трансплантація

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "трансплантація".

Трансплантація органів полягає у пересадці пацієнту органу або тканини, яку отримали від донора. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Людина із серцем... свині (11.01.2022) 11.01.2022

У США вперше у світі людині пересадили серце свині. Пацієнт почувається добре. Це може означати революцію у сфері трансплантації.

Людині вперше успішно пересадили серце свині в США

Людині вперше успішно пересадили серце свині в США 11.01.2022

Серце генетично модифікованої свині імплантували 57-річному пацієнту. За словами хірургів, через три дні після пересадки серце працює нормально, чоловік почувається добре.
Верховна Рада змінила процедури щодо трансплантації органів

Верховна Рада змінила процедури щодо трансплантації органів 16.12.2021

З квітня 2023 року трансплантація в Україні фінансуватиметься за програмою медичних гарантій. Крім того, законодавці розширили перелік осіб, які можуть дати згоду на пересадку органів померлої людини.
У Львові зробили першу в Україні трансплантацію серця дитині

У Львові зробили першу в Україні трансплантацію серця дитині 22.09.2021

У львівській лікарні 13-річному хлопцю пересадили серце. Того ж дня лікарі провели ще одну унікальну операцію з трансплантації легенів 56-річному чоловіку.
Попри закритий кордон українців пускатимуть на лікування до Білорусі - Кулеба

Попри закритий кордон українців пускатимуть на лікування до Білорусі - Кулеба 09.12.2020

Через закриття Білоруссю кордону з сусідніми державами українці, які лікувалися чи мали лікуватись у цій країні, опинилися у скрутній ситуації. Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про вирішення цієї проблеми.

Трансплантація в Україні: які зміни чекають на пацієнтів та лікарів

Трансплантація в Україні: які зміни чекають на пацієнтів та лікарів 27.01.2020

Як відбувається реформа системи трансплантології в Україні, які зміни чекають на пацієнтів та лікарів - читайте в матеріалі DW.
Бундестаг відхилив законопроєкт про мовчазну згоду на донорство органів

Бундестаг відхилив законопроєкт про мовчазну згоду на донорство органів 16.01.2020

Депутати Бундестагу підтримали більшістю голосів внесений депутатською групою законопроєкт про обов'язкову зареєстровану згоду громадян на вилучення їхніх органів для подальшої пересадки.
Як у Німеччині хочуть вирішити проблему з органами для трансплантації

Як у Німеччині хочуть вирішити проблему з органами для трансплантації 15.01.2020

ФРН посідає одне з останніх місць в Європі за кількістю пацієнтів, у яких після смерті вилучають органи для трансплантації. При цьому переважна більшість німців готові стати посмертними донорами.
Право на життя: поборола рак - бореться за донорство органів (відео)

Право на життя: поборола рак - бореться за донорство органів (відео) 14.11.2019

Ірина Заславець переборола рак та пережила трансплантацію кісткового мозку. Її врятували у ФРН. Нині вона керівниця ГО "IDonor". Її мета - створити дієву системи трансплантації органів в Україні. Проект DW #LocalHeroes.

Поборола рак - бореться за трансплантацію - #LocalHeroes (14.11.2019) 14.11.2019

Ірина Заславець переборола рак та пережила трансплантацію кісткового мозку. Її врятували в Німеччині. Нині вона керівниця громадської організації "IDonor". Її мета - створити дієву системи трансплантації органів в Україні.

Лікарі вдруге в історії вилікували людину від ВІЛ

Лікарі вдруге в історії вилікували людину від ВІЛ 05.03.2019

Після трансплантації стовбурових клітин лікарям у Великобританії вдалося досягти тривалої ремісії у пацієнта з ВІЛ. Це - другий відомий випадок в історії боротьби з хворобою.
В Україні два місяці була заблокована трансплантація

В Україні два місяці була заблокована трансплантація 28.02.2019

В Україні розблокували спорідену трансплантацію кісткового мозку та печінки. До цього через правову колізію два місяці трансплантація в країні була фактично заблокована.
Трансплантація органів: чому хворі німці їздять в Іспанію (відео)

Трансплантація органів: чому хворі німці їздять в Іспанію (відео) 10.10.2018

В Іспанії кожен - потенційний донор, допоки він це не оскаржив. Там на трансплантацію чекати доводиться близько двох років, що багатьом рятує життя.

Донорство: чому хворі німці переселяються в Іспанію (10.10.2018) 10.10.2018

Ніде в світі не жертвують стільки органів, як в Іспанії. Там кожен - потенційний донор, допоки він це не оскаржив. Тож, в Іспанії хворі доволі швидко отримують донорські органи.
Трансплантація органів: німцям не вистачає нирок і сердець для пересадки (відео)

Трансплантація органів: німцям не вистачає нирок і сердець для пересадки (відео) 28.09.2018

Щорічно у Європі вмирають тисячі людей, не дочекавшись донорського органу. Минулого року в Німеччині було загалом 769 донорів. Тоді як лише на одну нирку черга - майже 8 тисяч німців. Чому не вистачає донорів у ФРН?

Пересадка органів: чому німцям бракує нирок і сердець для трансплантації (28.09.2018) 28.09.2018

Щороку у Європі помирають тисячі людей, які не дочекалися донорського органу. У 2017-му в Німеччині було загалом лише 769 донорів. В той час, як лише на одну нирку черга - майже вісім тисяч німців. Чому ж у ФРН не вистачає донорів?
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