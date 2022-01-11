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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "трансплантація".
Трансплантація органів полягає у пересадці пацієнту органу або тканини, яку отримали від донора. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Через закриття Білоруссю кордону з сусідніми державами українці, які лікувалися чи мали лікуватись у цій країні, опинилися у скрутній ситуації. Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про вирішення цієї проблеми.
Ірина Заславець переборола рак та пережила трансплантацію кісткового мозку. Її врятували в Німеччині. Нині вона керівниця громадської організації "IDonor". Її мета - створити дієву системи трансплантації органів в Україні.
Щорічно у Європі вмирають тисячі людей, не дочекавшись донорського органу. Минулого року в Німеччині було загалом 769 донорів. Тоді як лише на одну нирку черга - майже 8 тисяч німців. Чому не вистачає донорів у ФРН?
Щороку у Європі помирають тисячі людей, які не дочекалися донорського органу. У 2017-му в Німеччині було загалом лише 769 донорів. В той час, як лише на одну нирку черга - майже вісім тисяч німців. Чому ж у ФРН не вистачає донорів?