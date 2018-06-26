 Трамп і Путін зустрінуться 16 липня у Гельсінкі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2018

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Новини

Трамп і Путін зустрінуться 16 липня у Гельсінкі

16 липня у Гельсінкі відбудеться двостороння зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. На порядку денному - непрості відносини двох держав.

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться у столиці Фінляндії

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться у столиці Фінляндії

Президенти Сполучених Штатів Америки та Росії Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі. Про це у четвер, 28 червня, повідомили в адміністраціях обох президентів.

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Білий дім готовий повернути Росію на міжнародну арену, заявив держсеркретар США Майк Помео. У Вашингтоні та Москві готуються до зустрічі президентів Трампа і Путіна. Серед тем саміту будуть, зокрема, Сирія та Україна. (28.06.2018)

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом, заявили в Москві. Точне місце та дата зустрічі поки невідомі. (27.06.2018)

Президенти США Дональд Трамп та Росії Володимир Путін планують усередині липня провести зустріч у Відні. Чи варто очікувати від неї доленосних рішень? (25.06.2018)

"Обидва лідери обговорюватимуть відносини між Сполученими Штатами та Росією та низку питань національної безпеки", - заявили у Білому домі. Згідно з повідомленням прес-служби Кремля, Путін і Трамп мають намір "обговорити поточний стан та перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, а також актуальні питання міжнародного порядку денного".

Напередодні, 27 червня, Володимир Путін заявив, що РФ прагне відновити зі США "повноформатні відносини на основі рівності та поваги до інтересів одне одного". "Росія ніколи не намагалась йти на конфронтацію", - запевнив російський президент. Сам президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що порозуміння з Москвою - "хороша штука".

11-12 липня Дональд Трамп має намір взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться у Брюсселі.

У минулому Гельсінкі неодноразово ставав місцем зустрічі радянського, а згодом - російського, та американського керівництва. У ранні 1970-і роки у столиці Фінляндії відбувалась Конференція з безпеки та співробітництва в Європі, яка завершилась підписанням Гельсінського заключного акту. Серед підписантів документу був генсек СРСР Леонід Брежнєв та президент США Джеральд Форд. У 1990 році у Гельсінкі відбувалась зустріч між радянським лідером Михайлом Горбачовим та президентом США Джорджом Бушем-старшим. У 1997 році у цьому ж місті зустрічались президент РФ Борис Єльцин на його американський колега Білл Клінтон.

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