 Трамп: ″Шатдаун″ триватиме, поки не буде коштів на ″мексиканську стіну″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2018

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Новини

Трамп: "Шатдаун" триватиме, поки не буде коштів на "мексиканську стіну"

Президент США Дональд Трамп заявив, що федеральні органи в країні не будуть працювати до тих пір, поки не буде вирішене питання про виділення коштів на будівництво "стіни" на кордоні з Мексикою.

Трамп наполягає на будівництві стіни на кордоні з Мексикою

Трамп наполягає на будівництві "стіни" на кордоні з Мексикою

Вимушене припинення роботи американських державних органів федерального рівня - так званий "шатдаун"- триватиме до тих пір, поки Конгрес США остаточно не вирішить питання фінансування будівництва загорожі на кордоні з Мексикою. Про це у вівторок, 25 грудня, заявив президент США Дональд Трамп.

"Я не можу сказати, коли уряд відновить роботу. Але я можу сказати, що цього не станеться до тих пір, поки у нас не буде стіни або паркана, як би ви це не називали", - сказав Трамп журналістам у Вашингтоні, цитує агенція AFP. Він також додав, що сподівається на швидке зведення "стіни".

Трамп підтвердив, що схвалив контракт на будівництво 185 кілометрів загорожі в Техасі, хоча Білий дім не надав жодних подробиць цього проекту. Президент США додав, що планує відвідати цей відрізок кордону для запуску будівництва наприкінці січня. За планом Трампа, загорожа на відрізку, що становить близько четвертини від загальної протяжності спільного кордону (800 з 3200 кілометрів) має бути відремонтована або зведена до наступних виборів. "Це спрацює", - заявив він.

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21 грудня Конгрес США не зміг досягнути згоди щодо окремих пунктів державного бюджету та відвернути "шатдаун". Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований Трампом проект будівництва "стіни", реалізація якого коштуватиме бюджету 5,7 мільярда доларів США. Натомість демократи готові виділити на це 1,3 мільярда доларів. Тому з 22 грудня через технічну відсутність фінансування велика кількість американських держустанов закрита, а їхні співробітники відправлені у відпустку.

"Шатдаун" зачепив понад 800 тисяч чиновників федерального рівня. Близько 380 тисяч з них вимушені перебувати у відпустці за власний рахунок. Ще 429 тисяч службовців, від роботи яких держава не може відмовитися, мусять виконувати свої обов'язки далі, але не отримуватимуть за це винагороду.

Йдеться про силовиків, персонал в установах виконання покарань, більшість співробітників NASA, працівників міністерства торгівлі та департаментів внутрішньої безпеки, юстиції, сільського господарства. Національні парки залишаться відкритими, але більшість їхніх співробітників відправлені у відпустки.

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