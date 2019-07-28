Трамп хоче почати виведення військових США з Афганістану до виборів 2020 року

Президент США Дональд Трамп хоче розпочати виведення американських військових з Афганістану до наступних виборів глави держави, які призначені на 3 листопада 2020 року. Про це у понеділок, 29 липня, під час засідання некомерційної організації "Економічний клуб" у Вашингтоні заявив державний секретар США Майк Помпео. "Він сказав чітко: завершіть нескінченні війни, виводьте війська", - зазначив Помпео, цитує агентство AFP
Трамп обіцяв вивести американські війська з Афганістану ще перед своїм обранням президентом у 2016 році. Однак після своєї перемоги на виборах він натомість погодився посилити присутність США в Афганістані і зараз там перебувають близько 14 тисяч військовослужбовців США.
Протягом останнього року Вашингтон веде переговори з ісламістським рухом "Талібан" про досягнення мирної угоди та припинення 18-річної війни в Афганістані. Помпео заявив, що під час переговорів сторони досягнули "реального прогресу", додавши, що налаштований оптимістично.
В Афганістані загинули ще двоє американських військових
Тим часом у понеділок в Афганістані загинули ще двоє американських солдатів, повідомили у місії НАТО "Рішуча підтримка" (Resolute Support). Там зазначили, що імена загиблих військовослужбовців не розкриватимуть протягом доби після сповіщення їхніх родин. Один з американських посадовців на умовах анонімності повідомив, що військові США були вбиті афганським солдатом, передає агентство AP. Таким чином, цього року кількість загиблих в Афганістані американських військових зросла до 12. Минулого року в цій країні також були вбиті 12 солдатів США.
На даний час в Афганістані перебувають близько 14 тисяч американських військовослужбовців. Більшість з них займаються підготовкою і консультуванням афганських військових. Починаючи з 2001 року, в Афганістані загинули близько 2300 американських військових, а понад 20 тисяч були поранені.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк