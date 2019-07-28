Трамп хоче почати виведення військових США з Афганістану до виборів 2020 року

Президент США Дональд Трамп хоче розпочати виведення американських військових з Афганістану до наступних виборів глави держави, які призначені на 3 листопада 2020 року. Про це у понеділок, 29 липня, під час засідання некомерційної організації "Економічний клуб" у Вашингтоні заявив державний секретар США Майк Помпео. "Він сказав чітко: завершіть нескінченні війни, виводьте війська", - зазначив Помпео, цитує агентство AFP

Трамп обіцяв вивести американські війська з Афганістану ще перед своїм обранням президентом у 2016 році. Однак після своєї перемоги на виборах він натомість погодився посилити присутність США в Афганістані і зараз там перебувають близько 14 тисяч військовослужбовців США.

Протягом останнього року Вашингтон веде переговори з ісламістським рухом "Талібан" про досягнення мирної угоди та припинення 18-річної війни в Афганістані. Помпео заявив, що під час переговорів сторони досягнули "реального прогресу", додавши, що налаштований оптимістично.

В Афганістані загинули ще двоє американських військових

Тим часом у понеділок в Афганістані загинули ще двоє американських солдатів, повідомили у місії НАТО "Рішуча підтримка" (Resolute Support). Там зазначили, що імена загиблих військовослужбовців не розкриватимуть протягом доби після сповіщення їхніх родин. Один з американських посадовців на умовах анонімності повідомив, що військові США були вбиті афганським солдатом, передає агентство AP. Таким чином, цього року кількість загиблих в Афганістані американських військових зросла до 12. Минулого року в цій країні також були вбиті 12 солдатів США.

На даний час в Афганістані перебувають близько 14 тисяч американських військовослужбовців. Більшість з них займаються підготовкою і консультуванням афганських військових. Починаючи з 2001 року, в Афганістані загинули близько 2300 американських військових, а понад 20 тисяч були поранені.