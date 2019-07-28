 Трамп хоче почати виведення військових США з Афганістану до виборів 2020 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2019

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Новини

Трамп хоче почати виведення військових США з Афганістану до виборів 2020 року

США мають почати виведення своїх військових з Афганістану до наступних президентських виборів, повідомив держсекретар Майк Помпео. Зараз у цій країні перебувають близько 14 тисяч американських солдатів.

Американські військові в афганській провінції Гільменд

Американські військові в афганській провінції Гільменд

Президент США Дональд Трамп хоче розпочати виведення американських військових з Афганістану до наступних виборів глави держави, які призначені на 3 листопада 2020 року. Про це у понеділок, 29 липня, під час засідання некомерційної організації "Економічний клуб" у Вашингтоні заявив державний секретар США Майк Помпео. "Він сказав чітко: завершіть нескінченні війни, виводьте війська", - зазначив Помпео, цитує агентство AFP  

Трамп обіцяв вивести американські війська з Афганістану ще перед своїм обранням президентом у 2016 році. Однак після своєї перемоги на виборах він натомість погодився посилити присутність США в Афганістані і зараз там перебувають близько 14 тисяч військовослужбовців США.

Протягом останнього року Вашингтон веде переговори з ісламістським рухом "Талібан" про досягнення мирної угоди та припинення 18-річної війни в Афганістані. Помпео заявив, що під час переговорів сторони досягнули "реального прогресу", додавши, що налаштований оптимістично.

В Афганістані загинули ще двоє американських військових

DW.COM

США можуть закінчити війну в Афганістані за тиждень, але не хочуть вбивати "мільйони людей", заявив президент Дональд Трамп. Він розраховує на те, що Пакистан допоможе американським військовим вийти з Афганістану. (22.07.2019)

Переговори з афганським урядом відбудуться лише після оголошення про виведення з країни іноземних військових, заявив ісламістський рух "Талібан". Вашингтон хоче спершу укласти власні угоди з талібами. (28.07.2019)

Тим часом у понеділок в Афганістані загинули ще двоє американських солдатів, повідомили у місії НАТО "Рішуча підтримка" (Resolute Support). Там зазначили, що імена загиблих військовослужбовців не розкриватимуть протягом доби після сповіщення їхніх родин. Один з американських посадовців на умовах анонімності повідомив, що військові США були вбиті афганським солдатом, передає агентство AP. Таким чином, цього року  кількість загиблих в Афганістані американських військових зросла до 12. Минулого року в цій країні також були вбиті 12 солдатів США.

На даний час в Афганістані перебувають близько 14 тисяч американських військовослужбовців. Більшість з них займаються підготовкою і консультуванням афганських військових. Починаючи з 2001 року, в Афганістані загинули близько 2300 американських військових, а понад 20 тисяч були поранені.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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