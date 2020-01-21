 Трамп у Давосі похвалився ″небаченими″ успіхами американської економіки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2020

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Новини

Трамп у Давосі похвалився "небаченими" успіхами американської економіки

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, американський президент розповів про економічний бум в США, "якого світ ніколи не бачив", та розкритикував екологічних "пророків гибелі".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок, 21 січня, похвалився небаченими успіхами американської економіки. За його словами, зміни в економіці країни були "вражаючими".

Він нагадав присутнім, що говорив про розвиток американської економіки на форумі два роки тому. "Я сказав вам, що ми розпочали велике американське повернення. Сьогодні я пишаюсь тим, що Сполучені Штати перебувають в розпалі економічного буму, подібного якому світ ніколи не бачив раніше", - заявив президент США.

Головним питанням форуму були заявлені питання клімату. Однак Трамп у своєму виступі заявив, що відвідує захід для заохочення інвестицій в США. "Америка процвітає. Америка процвітає і так, Америка виграє, як ніколи раніше", - підкреслив він. Американський президент також розповів про рекордно низький рівень безробіття в США, зростання фондового ринку та про мільйони нових робочих місць.

DW.COM

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Він наголосив, що інші країни мають слідувати прикладу США в розвитку економіки. "Роки економічного застою поступилися місцем бурхливому гейзеру економічних можливостей. Час скепсису закінчився", - наголосив він.

Він також розкритикував "вічних пророків гибелі", які попереджають, що світ стоїть перед великою екологічною кризою. "Ми повинні відкинути вічних пророків гибелі та їхні передбачення апокаліпсису", - наголосив він через кілька годин після виступу на форумі шведської екоактивістки Грети Тунберг.

Водночас Трамп заявив, що США приєднаються до початої на форумі ініціативи, в рамках якої по світу планується висадити трильйон дерев.

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