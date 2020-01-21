Трамп у Давосі похвалився "небаченими" успіхами американської економіки

Президент США Дональд Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок, 21 січня, похвалився небаченими успіхами американської економіки. За його словами, зміни в економіці країни були "вражаючими".

Він нагадав присутнім, що говорив про розвиток американської економіки на форумі два роки тому. "Я сказав вам, що ми розпочали велике американське повернення. Сьогодні я пишаюсь тим, що Сполучені Штати перебувають в розпалі економічного буму, подібного якому світ ніколи не бачив раніше", - заявив президент США.

Головним питанням форуму були заявлені питання клімату. Однак Трамп у своєму виступі заявив, що відвідує захід для заохочення інвестицій в США. "Америка процвітає. Америка процвітає і так, Америка виграє, як ніколи раніше", - підкреслив він. Американський президент також розповів про рекордно низький рівень безробіття в США, зростання фондового ринку та про мільйони нових робочих місць.

Він наголосив, що інші країни мають слідувати прикладу США в розвитку економіки. "Роки економічного застою поступилися місцем бурхливому гейзеру економічних можливостей. Час скепсису закінчився", - наголосив він.

Він також розкритикував "вічних пророків гибелі", які попереджають, що світ стоїть перед великою екологічною кризою. "Ми повинні відкинути вічних пророків гибелі та їхні передбачення апокаліпсису", - наголосив він через кілька годин після виступу на форумі шведської екоактивістки Грети Тунберг.

Водночас Трамп заявив, що США приєднаються до початої на форумі ініціативи, в рамках якої по світу планується висадити трильйон дерев.