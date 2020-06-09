Трамп у виступі перед прибічниками знову різко розкритикував Німеччину

Президент США Дональд Трамп укотре піддав різкій критиці Німеччину. Закиди Трампа у бік Берліна пролунали ввечері в суботу, 20 червня, під час виступу перед прихильниками президента-республіканця в місті Талса (штат Оклахома) в рамках передвиборної кампанії, передає інформагенція dpa.

На думку американського лідера, за останніх 25 років Німеччина через постійне недофінансування свого оборонного бюджету заборгувала перед Північноатлантичним альянсом (НАТО) "один трильйон доларів" США.

Ця заява стала продовженням риторики Трампа про, на його погляд, занизькі оборонні видатки Німеччини в рамках взятих членами НАТО зобов'язань. У 2014 році країни-члени Організації Північноатлантичного договору взяли зобов'язання до 2024 року поетапно підвищити оборонні видатки до двох відсотків від валового внутрішнього продукту (ВВП), утім, цього показника поки досягли лише кілька держав. Хоча торік Німеччина істотно збільшила свій оборонний бюджет, однак його обсяг усе одно становив 1,38 відсотка ВВП.

Трамп у виступі перед прихильниками повідомив, що торік канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) пообіцяла йому довести обсяг видатків на оборону до позначки в два відсотки ВВП "аж до 2030, а можливо й до 2032 року". "Ні, Анґело, так справа не піде", - сказав Трамп, цитує dpa.

Тож він попередив, що поки Німеччина сперечається зі Сполученими Штатами щодо прийнятних обсягів військових витрат, чисельність американського військового контингенту в ФРН скорочуватиметься. "Я сказав (Анґелі Меркель. - Ред.): "А як тоді бути з ситуацією за останніх 25 років та всіма тими грошима, що ви нам заборгували? Ви забули про гроші, що не сплачувалися? (…) Як тоді бути з одним трильйоном доларів, який ви справді заборгували?" - сказав Трамп, не аргументуючи своїх розрахунків.

Минулого понеділка Трамп оголосив, що кількість американських військових у Німеччині скоротиться до 25 тисяч. Натепер у Німеччині дислокуються близько 34,5 тисячі американських вояків.

Критика "Північного потоку-2"

Господар Білого дому не оминув увагою і спорудження газопроводу "Північний потік-2", яким російський газ має постачатися до Європи. "Нам потрібно захистити Німеччину від Росії", - стверджує Трамп.

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"Однак Німеччина платить мільярди доларів Росії за енергоносії, що надходитимуть газопроводом, новим газопроводом", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, Вашингтон уже не раз називав проєкт зі спорудження газогону "Північний потік-2" політичним і застерігав від посилення енергозалежності ЄС після введення в експлуатацію цього газопроводу. Натомість у Берліні і Москві постійного наголошують, що тут ідеться про виключно економічний проєкт, що покликаний підвищити енергетичну безпеку ФРН, особливо на тлі поставлених кліматичних цілей та запланованої відмови від вугільної теплоенергетики й атомної енергетики. У Конгресі США готують новий пакет санкцій проти газопроводу.

Прихильники Трампа під час його виступу в Оклахомі: багато місць були порожніми

Критика антирасистських виступів

У своєму виступі Трамп також зачепив тему антирасистських протестів, що тривають у США вже не перший тиждень після смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання його поліцією. "Навіжений лівий натовп намагається зруйнувати нашу історію, паплюжити наші пам'ятники - наші чудові пам'ятники, знести наші статуї і покарати, заборонити та переслідувати будь-якого, хто не відповідає їхніми вимогам щодо абсолютного і повного контролю. Ми не підкоримося", - сказав Трамп, цитує інформагенція Reuters.

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Трамп виступив перед своїми прихильниками вперше з початку пандемії COVID-19 у США. Його виступ відбувся в багатофункціональній арені в місті Талса. Арена налічує 19 тисяч місць, чимало з них пустували під час виступу Трампа, передає агентство новин Reuters. Критики виступу Трампа перед прибічниками застерігають, що таке зібрання людей у закритому приміщенні може сприяти стрімкому поширенню коронавірусу.