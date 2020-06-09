Трамп у виступі перед прибічниками знову різко розкритикував Німеччину
Дональд Трамп виступив перед прибічниками уперше від початку пондемії COVID-19 у США. У виступі серед іншого від звично накинувся на Німеччину через оборонні видатки та "Північний потік-2".
Дональд Трамп виступив перед прибічниками уперше від початку пондемії COVID-19 у США
Президент США Дональд Трамп укотре піддав різкій критиці Німеччину. Закиди Трампа у бік Берліна пролунали ввечері в суботу, 20 червня, під час виступу перед прихильниками президента-республіканця в місті Талса (штат Оклахома) в рамках передвиборної кампанії, передає інформагенція dpa.
На думку американського лідера, за останніх 25 років Німеччина через постійне недофінансування свого оборонного бюджету заборгувала перед Північноатлантичним альянсом (НАТО) "один трильйон доларів" США.
Ця заява стала продовженням риторики Трампа про, на його погляд, занизькі оборонні видатки Німеччини в рамках взятих членами НАТО зобов'язань. У 2014 році країни-члени Організації Північноатлантичного договору взяли зобов'язання до 2024 року поетапно підвищити оборонні видатки до двох відсотків від валового внутрішнього продукту (ВВП), утім, цього показника поки досягли лише кілька держав. Хоча торік Німеччина істотно збільшила свій оборонний бюджет, однак його обсяг усе одно становив 1,38 відсотка ВВП.
Трамп у виступі перед прихильниками повідомив, що торік канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) пообіцяла йому довести обсяг видатків на оборону до позначки в два відсотки ВВП "аж до 2030, а можливо й до 2032 року". "Ні, Анґело, так справа не піде", - сказав Трамп, цитує dpa.
Тож він попередив, що поки Німеччина сперечається зі Сполученими Штатами щодо прийнятних обсягів військових витрат, чисельність американського військового контингенту в ФРН скорочуватиметься. "Я сказав (Анґелі Меркель. - Ред.): "А як тоді бути з ситуацією за останніх 25 років та всіма тими грошима, що ви нам заборгували? Ви забули про гроші, що не сплачувалися? (…) Як тоді бути з одним трильйоном доларів, який ви справді заборгували?" - сказав Трамп, не аргументуючи своїх розрахунків.
Минулого понеділка Трамп оголосив, що кількість американських військових у Німеччині скоротиться до 25 тисяч. Натепер у Німеччині дислокуються близько 34,5 тисячі американських вояків.
Критика "Північного потоку-2"
Господар Білого дому не оминув увагою і спорудження газопроводу "Північний потік-2", яким російський газ має постачатися до Європи. "Нам потрібно захистити Німеччину від Росії", - стверджує Трамп.
"Однак Німеччина платить мільярди доларів Росії за енергоносії, що надходитимуть газопроводом, новим газопроводом", - наголосив Трамп.
Нагадаємо, Вашингтон уже не раз називав проєкт зі спорудження газогону "Північний потік-2" політичним і застерігав від посилення енергозалежності ЄС після введення в експлуатацію цього газопроводу. Натомість у Берліні і Москві постійного наголошують, що тут ідеться про виключно економічний проєкт, що покликаний підвищити енергетичну безпеку ФРН, особливо на тлі поставлених кліматичних цілей та запланованої відмови від вугільної теплоенергетики й атомної енергетики. У Конгресі США готують новий пакет санкцій проти газопроводу.
Прихильники Трампа під час його виступу в Оклахомі: багато місць були порожніми
Критика антирасистських виступів
У своєму виступі Трамп також зачепив тему антирасистських протестів, що тривають у США вже не перший тиждень після смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання його поліцією. "Навіжений лівий натовп намагається зруйнувати нашу історію, паплюжити наші пам'ятники - наші чудові пам'ятники, знести наші статуї і покарати, заборонити та переслідувати будь-якого, хто не відповідає їхніми вимогам щодо абсолютного і повного контролю. Ми не підкоримося", - сказав Трамп, цитує інформагенція Reuters.
Трамп виступив перед своїми прихильниками вперше з початку пандемії COVID-19 у США. Його виступ відбувся в багатофункціональній арені в місті Талса. Арена налічує 19 тисяч місць, чимало з них пустували під час виступу Трампа, передає агентство новин Reuters. Критики виступу Трампа перед прибічниками застерігають, що таке зібрання людей у закритому приміщенні може сприяти стрімкому поширенню коронавірусу.
Протести проти расизму на п'яти континентах
Париж: протест на Марсовому полі
Кілька днів тому французька поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ, а заявки на проведення акцій у суботу біля Ейфелевої вежі та перед посольством США були відхилені. Попри це десятки тисяч все одно вийшли на вулиці Парижа та інших міст у Франції та протестували проти расизму. Адже проблема поліцейського насильства щодо чорношкірих відома і Франції.
Протести проти расизму на п'яти континентах
Льєж: демонстрація попри заборону
У минулому Бельгія також - колоніальна держава: нинішня Демократична Республіка Конго була приватною власністю короля Леопольда ІІ, від імені якого там був запроваджений режим расистської диктатури. У 1908 році він продав цю територію Бельгії, колонією якої вона була до 1960-го. У Брюсселі, Антверпені та Льєжі відбулись масові демонстрації проти расизму попри заборони через коронавірус.
Протести проти расизму на п'яти континентах
Мюнхен: різнокольорова Баварія
Одна з найбільших демонстрацій в Німеччині відбулась у Мюнхені - тут зібрались понад 30 тисяч людей. Численні протести пройшли також у Кельні, Франкфурті та Гамбурзі. У Берліні поліція була вимушена змінити рух транспорту навколо Александерплатц, оскільки на площі зібралась величезна кількість протестувальників.
Протести проти расизму на п'яти континентах
Відень: 50 тисяч проти расизму
У столиці Австрії уже у п'ятницю, за даними поліції, на вулиці вийшли 50 тисяч людей. Ця демонстрація стала однією з найбільших за минулі роки, на які припадають і масові протести австрійців у 2019 році під час скандалу навколо відео з Ібіци, котре розвалило тодішню правлячу коаліцію і спричинило позачергові парламентські вибори.
Протести проти расизму на п'яти континентах
Софія: сотні противників расизму
Як і в багатьох інших європейських країнах, влада Болгарії не дала згоду на протести через карантинні обмеження. Попри це на вулиці Софії вийшли сотні людей. Вигукуючи останні слова Флойда "Я не можу дихати", вони висловлювали протест расизму у болгарському суспільстві.
Протести проти расизму на п'яти континентах
Турін: протести на тлі епідемії COVID-19
Ця жінка з італійського Туріна причепила протестний слоган "Black lives matter in Italy too" ("Чорні життя мають значення так само в Італії") на захисну маску, яку населення країни досі повинно носити через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19. Акції протесту проти расизму, що пройшли, зокрема, в Мілані та Римі, можна сміливо назвати найбільшими публічними акціями від початку епідемії.
Протести проти расизму на п'яти континентах
Лісабон: "Дійте зараз!"
"Act now" ("Дійте зараз") - написано на транспаранті протестувальників у столиці Португалії Лісабоні. Хоч акцію й не було погоджено з владою, поліція не чіпала її учасників. Поліцейське насильство щодо чорношкірих - не виняток і для Португалії. Коли внаслідок одного з таких інцидентів в січні 2019 року на вулиці спонтанно вийшли сотні людей, поліція застосувала проти них гумові кулі.
Протести проти расизму на п'яти континентах
Мехіко: Флойд ті Лопес
У Мексиці суспільні настрої підігріває не лише історія померлого афроамериканця Джорджа Флойда в США, але й доля місцевого робітника Джованні Лопеса. У травні його затримали в штаті Халіско на заході країни, бо його обличчя не було закрите захисною маскою. Він загинув, згідно з повідомленнями, внаслідок поліцейського насильства. Відео його затримання лише посилює лють демонстрантів.
Протести проти расизму на п'яти континентах
Сідней: расизм щодо аборигенів
Акція протесту в австралійському Сіднеї почалася з традиційної курильної церемонії. Свою солідарність щонайменше 20 тисяч учасників акції демонстрували не лише з Джорджем Флойдом, але й австралійськими аборигенами, які також ставали жертвами поліцейського насильства. Демонстранти вимагали, аби жоден із них не помирав більше під поліцейським арештом.
Протести проти расизму на п'яти континентах
Преторія: кулак догори
Піднятий догори кулак став символом руху під хештегом #BlackLivesMatter. Та сам по собі цей символ не новий. Коли режим апартеїду в Південно-Африканській Республіці випустив з-під арешту активіста руху боротьби проти расизму Нельсона Манделу в лютому 1990 року, той підняв догори кулак, так само як ця мітингувальниця в столиці країни Преторії. Білі досі часто мають привілейоване становище в ПАР.