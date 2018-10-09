 Трамп: США виходять з ракетного договору через дії Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2018

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Новини

Трамп: США виходять з ракетного договору через дії Росії

США виходять із РСМД та звинувачують Росію в порушенні договору через розробку крилатої ракети, заявив президент Дональд Трамп.

Дональд Трамп закинув Росії порушення РСМД

Дональд Трамп закинув Росії порушення РСМД

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої  дальності (РСМД), однієї з найважливіших угод, укладених між США та СРСР у часи "холодної війни". "Росія, на жаль, не дотримується угоди, тому ми виходимо", - заявив Трамп журналістам у суботу, 20 жовтня, цитує агенція новин Reuters. Він додав, що США продовжить створення такої зброї, якщо Росія та Китай не погодяться на припинення розробок та на укладення нового договору.

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Джон Болтон повідомить Москві про вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, пише газета The New York Times. США звинувачують Росію в порушенні договору через розробку крилатої ракети. (20.10.2018)

Пекін, утім, не є частиною угоди та активно розвиває ядерну програму. Вашингтон своєю чергою звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.

У Росії рішення Трампа назвали "потужним ударом по всій системі стратегічної безпеки у світі". Російський сенатор Олексій Пушков наголосив, що це вже другий "удар" з боку США, тоді як перший був у 2001, коли Сполучені Штати вийшли з Договору про обмеження систем ПРО, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.

Infografik Nuclear explosions compared UKR

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