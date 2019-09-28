Трамп: Слова Зеленського мають покласти край полюванню на відьом

Слова Володимира Зеленського, що Дональд Трамп жодним чином не тиснув на нього, мають покласти край "полюванню на відьом", заявив американський президент.
Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не тиснув на українського главу держави Володимира Зеленського, і що розмовам про його імпічмент має бути покладено край. "Розмова з новим і дуже хорошим президентом України, який сказав фейковим новинам, в ООН, що він не був під тиском у будь-якій формі чи вигляді з мого боку... має само собою покласти край новому та останньому полюванню на відьом", - написав він у неділю, 29 вересня, у Twitter. В іншому повідомленні Трамп наголосив, що розслідування корупції є правильним.
Як повідомлялося, Зеленський заявив під час зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, що у нього була хороша телефонна розмова з президентом США, і той не тиснув на нього. "У нас була хороша, нормальна розмова. Ніхто не чинив тиску", - заявив він.
Крім того, Зеленський наголосив, що Україна - незалежна країна, і що він не давав обіцянок розслідувати будь-які конкретні справи Генпрокуратурою України.
Як відомо, зараз у США триває скандал щодо ймовірного тиску Трампа на Володимира Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина Джо Байдена в Україні. Днями у США було оприлюднено стенограму розмови двох президентів. Потім комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року.
Очільник американської розвідки Джозеф Магвайр підтримав інформатора. Інформатор є агентом Центрального розвідувального управління (ЦРУ), повідомило видання The New York Times з посиланням на три джерела, яким відома його особа. 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа через цей скандал.