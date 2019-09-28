 Трамп: Слова Зеленського мають покласти край полюванню на відьом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2019

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Новини

Трамп: Слова Зеленського мають покласти край полюванню на відьом

Слова Володимира Зеленського, що Дональд Трамп жодним чином не тиснув на нього, мають покласти край "полюванню на відьом", заявив американський президент.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не тиснув на українського главу держави Володимира Зеленського, і що розмовам про його імпічмент має бути покладено край. "Розмова з новим і дуже хорошим президентом України, який сказав фейковим новинам, в ООН, що він не був під тиском у будь-якій формі чи вигляді з мого боку... має само собою покласти край новому та останньому полюванню на відьом", - написав він у неділю, 29 вересня, у Twitter. В іншому повідомленні Трамп наголосив, що розслідування корупції є правильним.

Як повідомлялося, Зеленський заявив під час зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, що у нього була хороша телефонна розмова з президентом США, і той не тиснув на нього. "У нас була хороша, нормальна розмова. Ніхто не чинив тиску", - заявив він.

Крім того, Зеленський наголосив, що Україна - незалежна країна, і що він не давав обіцянок розслідувати будь-які конкретні справи Генпрокуратурою України.

DW.COM

Дональд Трамп вважає, що звинувачення проти нього у тиску на Володимира Зеленського та початок процедури імпічменту є "найбільшим обманом" в історії американської політики. (29.09.2019)

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Як відомо, зараз у США триває скандал щодо ймовірного тиску Трампа на Володимира Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина Джо Байдена в Україні. Днями у США було оприлюднено стенограму розмови двох президентів. Потім комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року.

Очільник американської розвідки Джозеф Магвайр підтримав інформатора. Інформатор є агентом Центрального розвідувального управління (ЦРУ), повідомило видання The New York Times з посиланням на три джерела, яким відома його особа. 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа через цей скандал.

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