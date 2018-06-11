 Трамп розчарований через повідомлення про реконструкцію ракетного полігону КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2019

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Новини

Трамп розчарований через повідомлення про реконструкцію ракетного полігону КНДР

За даними американських аналітиків, Пхеньян проводить відновлювальні роботи на ракетному полігоні Сохе. Це може порушити домовленості між США і КНДР щодо денуклеаризації Корейського півострова.

Знімки полігону Сохе з космосу

Знімки полігону Сохе з космосу

США стурбовані через відновлювальні роботи на випробувальному північнокорейському ракетному полігоні Сохе. Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, 7 березня, що він "дещо розчарований" звітами щодо активності на полігоні, інформує агенція AP.

Про початок відновлювальних робіт на полігоні Сохе повідомив 5 березня інтернет-портал 38 North, що спеціалізується на моніторингу ситуації в КНДР. Експерти здійснили аналіз супутникових знімків і дійшли висновку, що влада КНДР "почала відновлювальні роботи на стартовому майданчику і полігоні для випробування ракетних двигунів". Фахівці вважають, що роботи з відновлення почалися у період "між 16 лютого і 2 березня 2019 року".  38 North також нагадав, що обіцяний Пхеньяном демонтаж полігону тривав лише два місяці і не ведеться з серпня 2018 року.

Пусковий майданчик в Сохе раніше використовувався для запуску супутників і був єдиним північнокорейським космодромом. Тут проходили випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-15".

У Ханої 27-28 лютого пройшов другий саміт США-КНДР, під час якого обговорювалося питання денуклеаризації. Однак переговори президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина завершилися без підписання якихось документів. Водночас, за підсумками попередньої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі 12 червня 2018 року був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні 2018 року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки.

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