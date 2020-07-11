 Трамп підтвердив кібератаку США на російську ″фабрику тролів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2020

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Новини

Трамп підтвердив кібератаку США на російську "фабрику тролів"

Президент США Дональд Трамп визнав, що 2018 року санкціонував кібератаку на російську "фабрику тролів" - Агентство інтернет-розслідувань.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп у 2018 році схвалив проведення кібератаки на російське Агентство інтернет-розслідувань, відоме також як "фабрика тролів". Про це оглядач видання The Washington Post Марк Тісен пише в своїй колонці в суботу, 11 липня. За словами журналіста, який кількома днями раніше провів інтерв'ю з президентом, Трамп у відповідь на питання, чи санкціонував він атаку, відповів: "Правильно".

Президент пояснив, що діяв на основі наданих йому розвідданих про втручанння російської сторони в вибори в США. Видання повідомляло про хакерську атаку ще в лютому 2019 року, проте Трамп раніше не підтверджував її проведення.

За словами президента, кібератака була лише одним з елементів політики США щодо РФ. "Ніхто не проявляє до Росії більше жорсткості, ніж я", - підкреслив Трамп. Він згадав такі дії, спрямовані на протидію РФ, як постачання зброї Україні, перетворення США на "державу номер один з видобутку нафти", а також неодноразову критику газопроводу "Північний потік-2".

Агентство інтернет-розслідувань із Санкт-Петербурга вважають однією з компаній, які впливають на громадську думку в соціальних мережах в інтересах Кремля. Фірму пов'язують зі структурами російського бізнесмена Євгена Пригожина. Влада РФ неодноразово заперечувала своє втручання в вибори президента США 2016 року. Розслідування американського спецпрокурора Роберта Мюллера виявило спроби російської влади втрутитися в передвиборчі перегони, але не змогло довести змову передвиборчого штабу Трампа з РФ.

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