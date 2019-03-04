 Трамп продовжив санкції проти Росії через її дії в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2019

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Новини

Трамп продовжив санкції проти Росії через її дії в Україні

Президент США Дональд Трамп ще на рік продовжив санкції проти Росії через її агресію в Україні, які були запроваджені у 2014 році.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 4 березня, ще на рік продовжив санкції проти Росії через її дії в Україні. Як зазначається в оприлюдненому на сайті Білого дому листі Трампа головам обох палат Конгресу США, він направив до  "Федерального реєстру" для публікації повідомлення, в якому йдеться, що надзвичайне розпорядження від 6 березня 2014 року у зв'язку з Україною продовжить діяти і після 6 березня 2019 року. Також на сайті опубліковано і текст самого  повідомлення.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп ще на рік продовжив санкції щодо Росії, які були запроваджені в 2014 році через дії РФ в Україні. (02.03.2018)

З 2014 року Вашингтон увів проти Москви численні обмежувальні заходи. Причиною санкцій були не лише анексія Криму та позиція Росії щодо України. Докладніше - в матеріалі DW. (03.08.2018)

Як зазначається в документі в якості аргументації продовження санкції, "дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси і інститути в Україні, загрожують миру в Україні, її стабільності, суверенітету і територіальної цілісності, сприяють незаконному привласненню її активів", а також дії Російської Федерації, включаючи анексію Криму і застосування сили в Україні, "продовжують становити підвищену загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США".

6 березня 2014 року указом президента США Барака Обами вперше були введені в санкції щодо Росії через анексію Криму та ситуацію в Україні. З цього часу США кілька разів розширювали санкції, а також продовжували їхню дію на рік.

До осіб в "чорному списку" США застосовуються такі обмежувальні заходи, як заморожування активів на території США, заборона в'їзду на територію США, а американським резидентам заборонені угоди з цими особами та компаніями. Окрім того, проти Росії запроваджені секторальні санкції, які обмежують окремі форми співпраці з Росією в різних сферах. Зокрема, такі санкції стосуються фінансового, енергетичного і військово-промислового секторів економіки.

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Нові санкції США щодо Росії: проти кого і за що? (27.08.2018)

Посилання в інтернеті

Повідомлення щодо продовження санкцій проти РФ

Аудіо й відео до теми

Нові санкції США щодо Росії: проти кого і за що? (27.08.2018)  

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