Трамп пригрозив, що "шатдаун" у США може тривати багато місяців або й роки
Президент США Дональд Трамп провів переговори з лідерами демократів у Конгресі, однак прориву не досягнуто. Частковий "шатдаун" у США триває. Трамп зазначив, що він може тривати багато місяців або й роки.
Президент США Дональд Трамп
Вимушене припинення роботи багатьох державних установ (так званий "шатдаун") у США триває. Переговори між президентом країни Дональдом Трампом та лідерами демократів у Конгресі США в п'ятницю, 4 січня, закінчилися без прориву.
Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер після зустрічі в Білому домі повідомив журналістам, що Трамп пригрозив досі нечуваним "шатдауном". "Він сказав, що заблокує уряд дуже надовго: на місяці або навіть на роки", - цитує Шумера інформагенція Reuters.
Лідерка демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі назвала перемовини з президентом "довгими й іноді суперечливими". "Ми домовилися продовжити переговори", - повідомила вона. Пелосі додала, що сторонам вдалося досягти прогресу в розумінні одне одного.
Шумер зазначив, що вони з Пелосі намагалися переконати Трампа не брати в "заручники" мільйони американців і сотні тисяч працівників федеральних установ.
Дональд Трамп згодом під час спілкування з журналістами підтвердив свої слова у розмові з демократами та наголосив: він готовий до того, що "шатдаун" триватиме багато місяців або й роки, однак він вважає, що до цього навряд чи дійде. Також Трамп заявив, що йдеться "не про ігри, а про національну безпеку", цитує агентство dpa. Він назвав перемовини продуктивними і зазначив, що обидві сторони прагнуть припинити "шатдаун".
Трамп також додав, що призначив команду фахівців, яка на цих вихідних зустрічатиметься з членами Конгресу для вирішення питання. За словами президента США, він міг би скористатися для побудови загорожі на кордоні з Мексикою своїми повноваженнями, оголосивши "надзвичайний стан", однак прагне домовитися з Конгресом.
Головний камінь спотикання між республіканцями й демократами США - зведення муру на кордоні з Мексикою. Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований Трампом проект, який обійдеться у п'ять мільярдів доларів. Республіканці готові виділити на це 1,3 мільярда доларів.
Частковий "шатдаун" у США триває вже два тижні. Сотні тисяч працівників федеральних установ змушені брати відпустку власним коштом.
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Безкоштовний вхід
Американський національний парк "Гранд-Каньйон" відкритий, незважаючи на "шатдаун". Вражаючий вид на відомий каньйон тепер ще й безкоштовний! Тож багато туристів використовують можливість насолодитися ним задарма з 22 грудня (коли в США почався "шатдаун").
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
У парку "Гранд-Каньйон" (майже) все зачинено
Чимало послуг туристам у парку недоступні - зокрем, зачинений інформаційний центр. Штат Аризона, втім, спеціально виділив кошти на деякі послуги, як-от вивезення сміття чи рух автобусів-шатлів. Для повернення федерального фінансування потрібно, щоб у Конгресі США погодили бюджет.
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Важливе повідомлення
Екскурсії не проводяться, нагляд не здійснюється. Повсюди в національному парку "Еверглейдс" у Флориді висять відповідні оголошення. Та хоч рейнджери не виходять на роботу та не здійснюють охорону парку, відвідувачів тут не меншає.
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Увага! В туалеті не прибирають
Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Доступ обмежений
Подивитистя зблизька на різдвяну ялинку у Вашингтоні зараз теж неможливо. Президентський парк навколо урядового кварталу теж обслуговується Службою національних парків США, співробітники якої через "шатдаун" тимчасово не виконують свої обов'язки.
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Гори сміття біля Білого дому
Сміттярі національних парків також перебувають у відпустках за власний рахунок, а тому залишаються вдома. Як це відбивається на вигляді парку, можна побачити на світлині, зробленій у серці Вашингтона.
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Перед зачиненими воротами
Під час "шатдауна" залишаються зачиненими й частини інших національних парків США. Як-от під'їзди до ракетної бази проекту Nike у Флориді, що в парку "Еверглейдс". Охоронці не отримують тут зарплати вже два тижні, тому не виходять на роботу.
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Аварійне гальмування у Йосеміті
Національний парк "Йосеміті", що в Каліфорнії, спочатку під час "шатдауна" не закривали - він залишався доступним для усіх охочих. Однак, коли в туалетах почало переливатися через вінця, адміністрація парку натиснула на гальма. Тепер деякі ділянки парку та під'їзди до них перекриті.
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Чи залишиться парк чистим?
У національному парку "Йосеміті" від відвідувачів вимагають під час "шатдауна" на прогулянках не смітити. Утім далеко не всі дотримуються цієї вимоги - сміття тут повсюди. Тож нині доступ до парку мають тільки ті відвідувачі, які зарезервували місця для кемпінгу чи ночівлі.