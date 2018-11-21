 Трамп подякував собі за зниження цін на нафту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2018

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Новини

Трамп подякував собі за зниження цін на нафту

Президент США Дональд Трамп вважає, що ціни на нафту впали значною мірою завдяки його діям. Раніше він дякував за падіння цін владі Саудівської Аравії.

Дональд Трамп дуже радий зниженню цін на нафту

Дональд Трамп дуже радий зниженню цін на нафту

Президент США Дональд Трамп подякував собі за те, що ціни на нафту знижуються. "Так чудово, що ціни на нафту падають (спасибі вам, президент Т.). Додамо це, як і значне урізання податків, до наших інших хороших економічних новин. Інфляція сповільнюється (ви чуєте, ФРС)!", - написав він у Twitter у неділю, 25 листопада.

Раніше в День подяки, який у США відзначали 22 листопада, відповідаючи на запитання журналіста, Трамп також заявив, що вдячний за те, що має хорошу родину, та собі за те, що настільки змінив країну. "Зараз країна набагато сильніша, ніж у той час, коли я прийшов на посаду", - сказав він, цитує агенція dpa.

Раніше Трамп також подякував керівництву Саудівської Аравії за нинішні високі обсяги нафтовидобутку та за зниження цін на паливо. Він зазначив, що теперішнє падіння світових цін на чорне золото можна порівняти зі скороченням податків "як для США, так і для всього світу".

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Вартість нафти марки Brent на торгах 23 листопада впала нижче 60 доларів за барель. Аналітики застерігають: якщо країни ОПЕК вирішать скоротити видобуток, то ціни на нафту можуть швидко відновитися. (23.11.2018)

Ще на початку жовтня ціна на нафту становила 85 доларів за барель, тепер вона впала до менш ніж 60 доларів. Чи може це стати проблемою для Росії, яка надзвичайно залежна від експорту сировини? (23.11.2018)

На цьому тижні ціни на нафту впали до найнижчого за останній рік рівня. Ціна нафти марки Brent на торгах у Лондоні 23 листопада знижувалася до 59,26 долара США за барель (159 літрів) - на 5,3 відсотка менше порівняно з попереднім днем. Це - найнижча ціна з жовтня 2017 року. Ціна північноамериканської нафти WTI знижувалася цього дня навіть на 7,4 відсотка - до 50,60 долара за барель.

Очікується, що члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) домовляться наступного місяця про скорочення видобутку нафти на 1,4 мільйона барелів на добу. У цьому випадку аналітики очікують швидкого відновлення цін на сировину.  

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Трамп подякував саудитам за падіння цін на нафту 21.11.2018

Збільшення Саудівською Аравією обсягів видобутку нафти призвело до падіння світових цін на неї, вважає президент США Дональд Трамп. Він подякував саудитам за таку політику.

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