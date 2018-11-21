Трамп подякував собі за зниження цін на нафту

Президент США Дональд Трамп подякував собі за те, що ціни на нафту знижуються. "Так чудово, що ціни на нафту падають (спасибі вам, президент Т.). Додамо це, як і значне урізання податків, до наших інших хороших економічних новин. Інфляція сповільнюється (ви чуєте, ФРС)!", - написав він у Twitter у неділю, 25 листопада.

Раніше в День подяки, який у США відзначали 22 листопада, відповідаючи на запитання журналіста, Трамп також заявив, що вдячний за те, що має хорошу родину, та собі за те, що настільки змінив країну. "Зараз країна набагато сильніша, ніж у той час, коли я прийшов на посаду", - сказав він, цитує агенція dpa.

Раніше Трамп також подякував керівництву Саудівської Аравії за нинішні високі обсяги нафтовидобутку та за зниження цін на паливо. Він зазначив, що теперішнє падіння світових цін на чорне золото можна порівняти зі скороченням податків "як для США, так і для всього світу".

На цьому тижні ціни на нафту впали до найнижчого за останній рік рівня. Ціна нафти марки Brent на торгах у Лондоні 23 листопада знижувалася до 59,26 долара США за барель (159 літрів) - на 5,3 відсотка менше порівняно з попереднім днем. Це - найнижча ціна з жовтня 2017 року. Ціна північноамериканської нафти WTI знижувалася цього дня навіть на 7,4 відсотка - до 50,60 долара за барель.

Очікується, що члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) домовляться наступного місяця про скорочення видобутку нафти на 1,4 мільйона барелів на добу. У цьому випадку аналітики очікують швидкого відновлення цін на сировину.