Трамп отримав шанс зробити Верховний суд США консервативним

81-річний суддя Верхового суду США Ентоні Кеннеді в середу, 27 червня, заявив, що подає у відставку. Він не найстаріший, але найдосвідченіший член найвищого судового органу Сполучених Штатів Америки, якого номінував на осаду ще Рональд Рейган. Кеннеді часто діяв як визначальний голос у дев'ятимісній колегії суду, де як правило тримається баланс між консерваторами та лібералами.

"Це велика честь для мене - прослужити цій нації протягом 43 років у федеральній системі правосуддя, 30 з них - у Верховному суді", - наводить агенція AFP його заяву. Він також зазначив, що завершує кар'єру, позаяк хоче проводити більше часу з родиною.

Президент Дональд Трамп, який номінує суддів Верховного суду, отримав шанс посилити його ще одним консерватором. Кеннеді часто підтримував як ліві, так і праві позиції. Наприклад, він ставав на бік суддів-лібералів у соціальних питаннях, зокрема щодо легалізації одностатевих шлюбів в 2017 році та рішення 1992 року, яке підтверджує право жінки на аборт. Трамп уже висунув консерватора Ніла Горсача в 2017 році. Ще один аналогічний крок переверне баланс у суді на користь консерваторів.

Зазначимо, що вакансія, яку обійняв Горсач, з'явилася ще за каденції Барака Обами. Проте республіканці відмовилися голосувати за його кандидатуру до виборів президента в 2016 році. Республіканська партія і нині контролює Сенат, який затверджує президентські номінації, із перевагою в два голоси над демократами. Лідер останніх, сенатор Чак Шумер вже заявив, що республіканці будуть егоїстами, якщо не чекатимуть проміжних виборів. Останні теоретично можуть змінити склад Сенату на користь демократів.