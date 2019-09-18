 Трамп оголосив, що США посилять санкції проти Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2019

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Новини

Трамп оголосив, що США посилять санкції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп вирішив посилити санкції щодо Тегерана. Тим часом Саудівська Аравія звинуватила Іран в організації обстрілів нафтопереробних заводів.

Після обстрілів двох нафтопереробних заводів у Саудівській Аравії президент США Дональд Трамп вирішив посилити санкції щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп

Після обстрілів двох нафтопереробних заводів у Саудівській Аравії президент США Дональд Трамп вирішив посилити санкції щодо Ірану. Адміністрація Трампа звинувачує Тегеран у цих обстрілах. Іран це заперечує.

"Я щойно доручив міністру фінансів суттєво посилити санкції проти Ірану!" – повідомив Трамп на Twitter у середу, 18 вересня.

У Білому домі й міністерстві фінансів рішення Трампа наразі не коментують, передає інформагенція Reuters.

Відносини США й Ірану погіршилися у травні 2018 року після рішення Трампа про вихід Сполучених Штатів із ядерної угоди з Тегераном. Угоду підписали у 2015 році Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція й Великобританія. Тегеран зобов'язався обмежити свою ядерну програму в обмін на те, що США та ЄС скасують санкції.

Після того, як Вашингтон вийшов із угоди, Тегеран відмовився виконувати свою частину зобов'язань. Трамп у відповідь посилив санкції щодо Ірану.

Ер-Ріяд звинуватив Тегеран в організації обстрілів

Тим часом Саудівська Аравія звинуватила Іран в організації обстрілів нафтопереробних заводів. На прес-конференції в Ер-Ріяді журналістам показали рештки крилатих ракет і бойових безпілотників, які нібито були скеровані на заводи, передає інформагенція AP.

На прес-конференції в Ер-Ріяді журналістам показали рештки крилатих ракет і бойових безпілотників, які нібито були скеровані на заводи

На прес-конференції в Ер-Ріяді журналістам показали рештки крилатих ракет і бойових безпілотників, які нібито були скеровані на заводи

"Напад здійснили з півночі і, без сумніву, це організував Іран", - заявив речник міністерства оборони Саудівської Аравії. За його словами, на заводи скерували 18 дронів і сім крилатих ракет. Три ракети не долетіли до цілей, стверджують у саудівському міністерстві оборони.

Раніше Саудівська Аравія утримувалася від безпосередніх звинувачень на адресу Ірану. Ер-Ріяд заявляв, що заводи обстріляли зі зброї іранського виробництва.

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