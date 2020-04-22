 Трамп оголосив про розробку в США ″супер-пупер-ракети″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2020

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Новини

Трамп оголосив про розробку в США "супер-пупер-ракети"

За словами Дональда Трампа, США працюють над створенням новітньої гіперзвукової ракети. Це найшвидша ракета в світі, майже в три рази швидше російської і китайської, запевнив американський президент.

Дональд Трамп на презентації прапора космічних сил США

Дональд Трамп на презентації прапора космічних сил США

Сполучені Штати Америки розробляють гіперзвукову ракету, яка стане найшвидшою у світі й буде літати зі швидкістю, що втричі перевищує швидкість ракет інших держав, зокрема Росії і Китаю. Про це заявив у Вашингтоні в п'ятницю, 15 травня, президент США Дональд Трамп на презентації прапора космічних сил США. Зброю, що, за словами Трампа, незабаром надійде на озброєння американської армії, він назвав "супер-пупер-ракетою" ("super dupermissile").

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Він зазначив, що Росія і Китай працюють над ракетами, які в п'ять або шість разів швидші за ракети, що є зараз. "У нас же - в 17 разів швидше, і цей проєкт щойно отримав зелене світло... це найшвидша ракета у світі, майже втричі швидше російської і китайської", - запевнив американський президент.

Чисельність космічних військ США - 16 тисяч осіб

Конгрес США схвалив створення космічних сил 17 грудня 2019 року. Вони стали шостим родом Збройних сил після сухопутних, військово-повітряних і військово-морських військ, а також берегової охорони і морської піхоти. Їх загальна чисельність, за даними Пентагону, становитиме на початковому етапі 16 тисяч військовослужбовців і цивільних співробітників, командувачем стане генерал Джей Реймонд. У законопроєкті зазначено, що одним із завдань нових американських космічних військ є захист від агресії і проведення операцій в космосі.

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Російська ракета "Авангард" - у 20 разів перевищує швидкість звуку?

Наприкінці грудня 2019 року російські збройні сили прийняли на озброєння нову гіперзвукову ракету типу "Авангард", яка, за твердженнями Москви, літає зі швидкістю, що в 20 разів перевищує швидкість звуку. Завдяки цьому, заявив президент Росії Володимир Путін, ракета "Авангард" невразлива для систем ППО.

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