 Трамп оголосив надзвичайний стан для будівництва ″стіни″ на кордоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2019

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Новини

Трамп оголосив надзвичайний стан для будівництва "стіни" на кордоні

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить надзвичайний стан для виділення коштів на будівництво загорожі на кордоні з Мексикою.

Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у США

Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у США

Президент США Дональд Трамп в п'ятницю, 15 лютого, оголосив, що запровадить надзвичайний стан через ситуацію на кордоні з Мексикою. "Я збираюсь підписати указ про надзвичайний стан" - заявив він, виступаючи перед Білим домом.

Трамп зазначив, що режим надзвичайного стану дозволить отримати кошти на зведення загорожі на кордоні з Мексикою без схвалення Конгресу. Надзвичайний стан не припинятиме дію законів і не запровадить обмеження громадянських прав в США. 

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Дональд Трамп хоче стіну на кордоні США з Мексикою, говорить про "кризу національної безпеки" і звинувачує в усьому демократів. Таким чином він ще більше розколює американське суспільство, вважає Міхаель Кніґґе. (09.01.2019)

Президент США Дональд Трамп підпише бюджет США, що передбачає менше грошей на мур на кордоні з Мексикою. Водночас Трамп запровадить режим надзвичайного стану, щоб отримати кошти на неї, в обхід Конгресу. (15.02.2019)

Прийнятий раніше обома палатами Конгресу проект закону про бюджет тепер надійде на підпис президенту США. У цій версії бюджету передбачено 1,375 мільярда доларів на зведення "стіни", тоді як Дональд Трамп вимагав 5,7 мільярда доларів і в іншому випадку відмовлявся підписувати новий бюджет. Режим надзвичайного стану дозволить Трампу отримати в розпорядження кошти в розмірі близько восьми мільярдів доларів, більшість із яких він планує використати на зведення загорожі на кордоні з Мексикою. 

Бюджет необхідно було ухвалити до 15 лютого, інакше в США відновиться "шатдаун" - часткове блокування роботи державних органів. Найтриваліший в історії США "шатдаун", що виник через суперечку навколо загорожі на південному кордоні країни, тривав 35 днів до 25 січня. Тоді Білий дім і Конгрес погодили відновлення фінансування держустанов на три тижні.

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Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)

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