Трамп оголосив надзвичайний стан для будівництва "стіни" на кордоні

Президент США Дональд Трамп в п'ятницю, 15 лютого, оголосив, що запровадить надзвичайний стан через ситуацію на кордоні з Мексикою. "Я збираюсь підписати указ про надзвичайний стан" - заявив він, виступаючи перед Білим домом.

Трамп зазначив, що режим надзвичайного стану дозволить отримати кошти на зведення загорожі на кордоні з Мексикою без схвалення Конгресу. Надзвичайний стан не припинятиме дію законів і не запровадить обмеження громадянських прав в США.

Прийнятий раніше обома палатами Конгресу проект закону про бюджет тепер надійде на підпис президенту США. У цій версії бюджету передбачено 1,375 мільярда доларів на зведення "стіни", тоді як Дональд Трамп вимагав 5,7 мільярда доларів і в іншому випадку відмовлявся підписувати новий бюджет. Режим надзвичайного стану дозволить Трампу отримати в розпорядження кошти в розмірі близько восьми мільярдів доларів, більшість із яких він планує використати на зведення загорожі на кордоні з Мексикою.

Бюджет необхідно було ухвалити до 15 лютого, інакше в США відновиться "шатдаун" - часткове блокування роботи державних органів. Найтриваліший в історії США "шатдаун", що виник через суперечку навколо загорожі на південному кордоні країни, тривав 35 днів до 25 січня. Тоді Білий дім і Конгрес погодили відновлення фінансування держустанов на три тижні.