Трамп обіцяє заборонити надавати громадянство США за народженням

Президент США Дональд Трамп заявив, що порядок надання американського громадянства за фактом народження необхідно скасувати. "Це безглуздо, що ми - єдина країна в світі, де людина може приїхати на територію держави, народити дитину, і ця дитина стає громадянином на 85 років з усіма привілеями. Це смішно, і цьому треба покласти край", - заявив він у вівторок, 30 жовтня, в інтерв'ю виданню Axios.

Президент США зазначив, що його адміністрація зараз працює над скасуванням цієї практики, яка існує з 1968 року. Трамп наголосив, що ця норма може бути скасована ухваленням відповідного рішення Конгресом, утім, як стверджує глава Білого дому, зробити це також можна і за допомогою президентського указу, що він і має намір зробити.

У 14-й поправці до конституції США, ухваленій у липні 1868 року, йдеться, що "усі особи, що народилися або натуралізовані у Сполучених Штатах і підлеглі їхній юрисдикції, є громадянами Сполучених Штатів і штату, в якому вони проживають". Громадянство за народженням також надається в багатьох інших країнах світу, зокрема, в деяких країнах Європи, Бразилії, Чилі, Панамі, Канаді, Мексиці. Проте в низці європейських держав, крім самого факту народження дитини на території країни, є вимога постійного її проживання в ній протягом певного часу.

