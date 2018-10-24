 Трамп обіцяє заборонити надавати громадянство США за народженням | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2018

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Новини

Трамп обіцяє заборонити надавати громадянство США за народженням

Дональд Трамп хоче скасувати право на отримання американського громадянства усім, хто народився в США. Він вважає, що для цього достатньо буде його указу.

Трамп хоче заборонити надання американського громадянства за фактом народження в США

Трамп хоче заборонити надання американського громадянства за фактом народження в США

Президент США Дональд Трамп заявив, що порядок надання американського громадянства за фактом народження необхідно скасувати. "Це безглуздо, що ми - єдина країна в світі, де людина може приїхати на територію держави, народити дитину, і ця дитина стає громадянином на 85 років з усіма привілеями. Це смішно, і цьому треба покласти край", - заявив він у вівторок, 30 жовтня, в інтерв'ю виданню Axios.

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Відколи Дональд Трамп переміг на виборах президента США, дедалі більше американців прагнуть отримати німецьке громадянство. Лише за перше півріччя 2017 року було понадо більше заяв, ніж за весь 2016 рік. (07.09.2017)

Американський президент Дональд Трамп представив свій варіант законопроекту щодо імміграції в обмін на фінансування муру з Мексикою. Близько 1,8 мільйона мігрантів можуть отримати громадянство. (26.01.2018)

Президент США зазначив, що його адміністрація зараз працює над скасуванням цієї практики, яка існує з 1968 року. Трамп наголосив, що ця норма може бути скасована ухваленням відповідного рішення Конгресом, утім, як стверджує глава Білого дому, зробити це також можна і  за допомогою президентського указу, що він і має намір зробити.

У 14-й поправці до конституції США, ухваленій у липні 1868 року, йдеться, що "усі особи, що народилися або натуралізовані у Сполучених Штатах і підлеглі їхній юрисдикції, є громадянами Сполучених Штатів і штату, в якому вони проживають". Громадянство за народженням також надається в багатьох інших країнах світу, зокрема, в деяких країнах Європи, Бразилії, Чилі, Панамі, Канаді, Мексиці. Проте в низці європейських держав, крім самого факту народження дитини на території країни, є вимога постійного її проживання в ній протягом певного часу.

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