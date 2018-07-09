Трамп: Німеччина є заручницею Росії

Президент США Дональд Трамп у середу, 11 липня, під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що Росія "тотально контролює" Німеччину через енергетичні ресурси, зокрема проект газопроводу "Північний потік-2".

"Я вважаю, це дуже сумно, що Німеччина укладає масштабну нафтогазову угоду з Росією", - цитує американського президента агентство AFP. На думку Трампа, Німеччина є "заручницею Росії", тому що отримує звідти так багато енергії. "Ми платимо мільярди доларів (ФРН. - Ред.), щоб захистити вас, але ви платите мільярди доларів Росії", - заявив американський президент, який назвав "Північний потік-2" неприйнятним.

Столтенберг, у свою чергу, заявив, що сила НАТО полягає в тому, що його члени готові об'єднатися, незважаючи на розбіжності, щоб захистити один одного. Генсек Альянсу також нагадав президенту США, що навіть у часи "холодної війни" країни НАТО вели торгівлю з Росією.

Нагадаємо, що Трамп неодноразово критикував Німеччину за недостатнє фінансування останньою оборонної сфери. 11 липня американський президент візьме участь у саміті НАТо в Брюсселі, а на 16 липня запланована його зустріч в Гельсінкі з президентом Росії Володимиром Путіним.