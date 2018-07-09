 Трамп не бачить потреби для США виходити з НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2018

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Новини

Трамп не бачить потреби для США виходити з НАТО

Президент США не спростував чутки, що він погрожував вийти з НАТО, якщо інші країни не підвищать видатки на оборону. Але він заявив, що у цьому немає необхідності.

Дональд Трамп на саміті НАТО

Після екстреного засідання лідерів країн НАТО під час саміту в Брюсселіпрезидент США Дональд Трамп підтвердив "дуже сильну" відданість Вашингтона Альянсу. Про це він заявив на прес-конференції у четвер, 12 липня, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

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Саміт НАТО в Брюсселі не обійшовся без конфліктів. Трамп критикував союзників за низькі видатки на оборону та назвав Німеччину підконтрольною Росії. Однак у підсумку лідерам Альянсу вдалося ухвалити спільну декларацію. (12.07.2018)

У підсумковій декларації саміту НАТО у Брюсселі всі країни Альянсу засудили анексію РФ українського півострова. Альянс також ухвалив рішення про подальші кроки зі зміцнення своєї оборони. (11.07.2018)

На саміті в Брюсселі лідери країн НАТО зустрічаються з президентами України та Грузії. Перед цим генсек Альянсу Єнс Столтенберг закликав Петра Порошенка не сповільнювати темп реформ. (12.07.2018)

Президент США Дональд Трамп розкритикував "Північний потік-2" та заявив, що Росія контролює Німеччину через енергетичні ресурси. (11.07.2018)

Зранку на саміті відбувалося засідання за участю президентів України та Грузії. Однак після того, як Трамп знову порушив питання збільшення видатків на оборону іншими країнами НАТО, засідання продовжилося в обмеженому форматі - без участі представників третіх країн. У ЗМІ з'явилися повідомлення, що президент США пригрозив виходом з Альянсу, якщо йому не підуть на зустріч.

Під час прес-конференції Трамп не підтвердив, але і не спростував, що робив таку погрозу. Водночас він заявив про "досягнення грандіозного прогресу" щодо збільшення видатків на оборону. Пояснювати деталі, на скільки вони зростуть, він залишив генсеку Альянсу Єнсу Столтенбергу. У відповідь на чергове запитання, чи погрожував він виходом з НАТО, Трамп відповів: "Я думаю, що я, імовірно, можу (припинити членство США в Альянсі. - Ред.), але в цьому немає необхідності". Причина, за його словами, зобов'язання інших держав підвищити видатки на оборону "на рівні, який ніхто не бачив раніше". "Я думаю, НАТО зараз є набагато сильнішим, ніж два дні тому", - підсумував він.

Як повідомлялося, НАТО у 2014 році затвердив зобов'язання намагатися довести видатки на оборону до двох відсотків ВВП до 2024 року. За останніми планами, далеко не всі 29 країн зможуть досягнути цього показника. 2018 року лише вісім членів НАТО виділятимуть два відсотки чи впритул наблизяться до цього. Найбільше виділяють США - 3,5 відсотка ВВП.

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