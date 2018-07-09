Трамп з Меркель обговорили "Північний потік-2"

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент США Дональд Трамп провели двосторонню зустріч на полях саміту НАТО в Брюсселі. За підсумками зустрічі, яка відбулася у середу, 11 липня, Трамп заявив, що обговорював з лідеркою ФРН проект побудови газопроводу "Північний потік-2", передає кореспондент DW. Щоправда, ні він, ні Меркель, не уточнили, деталі дискусії щодо цього газогону.

Натомість президент США зазначив, що обговорювали військові видатки та торгівлю. "Я вірю, що наша торгівля зростатиме, та багато інших речей зростатимуть. Ми побачимо, що відбудеться протягом кількох наступних місяців", - додав Трамп.

Меркель, у свою чергу, розповіла: "Ми розмовляли про економічний розвиток, про міграцію, а також питання майбутньої торгівлі, і, звісно, про подальші поїздки президента (Трампа - Ред.)". Очевидно, серед них вона мала на увазі зустріч Трампа з главою російської держави Володимиром Путіним, заплановану на 16 липня у Гельсінкі.

Меркель потішилась, що їй вдалося поговорити з Трампом. "Важливо, що ми є партнерами і далі можемо співпрацювати", - додала вона. У свою чергу, Трамп зауважив, що його відносини з канцлеркою є "дуже-дуже хорошими", а відносини США з Німеччиною - "грандіозними".

Нагадаємо, раніше цього дня Трамп назвав Німеччину "заручницею Росії", оскільки вона купує газ у РФ. Меркель відповіла на це тим, що "на сьогоднішній день Німеччина проводить незалежну політику та ухвалює незалежні рішення". Пізніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) додав: "Ми не є заручниками - ні Росії, ні США. Ми є одними з гарантів вільного світу, і так триватиме й надалі".