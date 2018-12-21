Трамп змінив думку про успіхи США в Сирії

Після критики на свою адресу, що пролунала після оголошення виведення американських військ з Сирії, президент США Дональд Трамп змінив свою риторику щодо перемоги над терористичим угрупуванням "Ісламська держава" (ІД). У суботу, 22 грудня, Трамп написав у своєму мікроблозі Twitter, що ІД "значною мірою переможена", а інші країни в регіоні, включаючи Туреччину, зможуть "легко" впоратись із "залишками" угруповання.

Раніше Трамп оголосив, що ІД у Сирії повністю переможена, у зв'язку з чим американські військові можуть залишити близькосхідну країну. Рішення Трампа вивести з Сирії повністю військовий контингент, який налічує дві тисячі солдатів, викликало критику у США та міжнародному співтоваристві. Експерти вважають, що Трамп ухвалив це рішення всупереч рекомендаціям впливових членів свого кабінету, і вказують на можливі серйозні наслідки для безпеки в регіоні.

Раніше, 21 грудня, міністр оборони США Джеймс Меттіс оголосив про відставку через розбіжності з Дональдом Трампом. Крім того, про рішення піти у відставку повідомив спецппредставник США у міжнародній коаліції для боротьби з ІД в Сирії Макгурк