 Трамп змінив думку про успіхи США в Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп змінив думку про успіхи США в Сирії

Раніше президент США оголосив про "повну перемогу" над ІД у Сирії. Після критики на свою адресу Трамп написав, що ІД переможена "значною мірою".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Після критики на свою адресу, що пролунала після оголошення виведення американських військ з Сирії, президент США Дональд Трамп змінив свою риторику щодо перемоги над терористичим угрупуванням "Ісламська держава" (ІД). У суботу, 22 грудня, Трамп написав у своєму мікроблозі Twitter, що ІД "значною мірою переможена", а інші країни в регіоні, включаючи Туреччину, зможуть "легко" впоратись із "залишками" угруповання.

Раніше Трамп оголосив, що ІД у Сирії повністю переможена, у зв'язку з чим американські військові можуть залишити близькосхідну країну. Рішення Трампа вивести з Сирії повністю військовий контингент, який налічує дві тисячі солдатів, викликало критику у США та міжнародному співтоваристві. Експерти вважають, що Трамп ухвалив це рішення всупереч рекомендаціям впливових членів свого кабінету, і вказують на можливі серйозні наслідки для безпеки в регіоні.

Раніше, 21 грудня, міністр оборони США Джеймс Меттіс оголосив про відставку через розбіжності з Дональдом Трампом. Крім того, про рішення піти у відставку повідомив спецппредставник США у міжнародній коаліції для боротьби з ІД в Сирії Макгурк

DW.COM

Спецпредставник США в антитерористичній коаліції подав у відставку

Спецпредставник США в антитерористичній коаліції Бретт Макгурк з 31 грудня вже не обійматиме цю посаду. Про відставку стало відомо за кілька днів після того, як Дональд Трамп розпорядився вивести війська із Сирії. (22.12.2018)  

Коментар: Тепер Трампа оточують лише ті, хто говорить "так"

Відставка міністра оборони США Джеймса Меттіса на наступний день після рішення Дональда Трампа вивести війська із Сирії цілком логічна. Але це тривожний сигнал і може спричинити в зовнішній політиці США ще більший хаос. (21.12.2018)  

Сенатори США критикують рішення Трампа про виведення військ з Сирії

Виведення військових США з Сирії загрожує безпеці Сполучених Штатів, а також "надає сміливості" ІД, Башару Асаду, Ірану і Росії, йдеться в листі членів Сенату. Авторами листа виступили демократи і республіканці. (20.12.2018)  

Також за темою

USA Militärschlag auf Syrien - Verteidigungsminister Mattis

Глава Пентагону Джеймс Меттіс оголосив про відставку 21.12.2018

Міністр оборони США залишає посаду через розбіжності з президентом Дональдом Трампом. Це сталося на наступний день після того, як Трамп заявив про виведення військ з Сирії.

USA Brett McGurk

Спецпредставник США в антитерористичній коаліції подав у відставку 22.12.2018

Спецпредставник США в антитерористичній коаліції Бретт Макгурк з 31 грудня вже не обійматиме цю посаду. Про відставку стало відомо за кілька днів після того, як Дональд Трамп розпорядився вивести війська із Сирії.

USA Donald Trump und James Mattis

Коментар: Тепер Трампа оточують лише ті, хто говорить "так" 21.12.2018

Відставка міністра оборони США Джеймса Меттіса на наступний день після рішення Дональда Трампа вивести війська із Сирії цілком логічна. Але це тривожний сигнал і може спричинити в зовнішній політиці США ще більший хаос.

Реклама

Докладно

Колишня будівля КДБ у Ризі

Латвія розкриває архіви КДБ

Що приховують таємні архіви, які в Латвії назвали "мішками КДБ"? 

Франк-Вальтер Штайнмаєр на церемонії закриття шахти

У Німеччині закрили останню кам'яновугільну шахту

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав це "завершенням епохи". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  