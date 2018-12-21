Трамп змінив думку про успіхи США в Сирії

Раніше президент США оголосив про "повну перемогу" над ІД у Сирії. Після критики на свою адресу Трамп написав, що ІД переможена "значною мірою".
Після критики на свою адресу, що пролунала після оголошення виведення американських військ з Сирії, президент США Дональд Трамп змінив свою риторику щодо перемоги над терористичим угрупуванням "Ісламська держава" (ІД). У суботу, 22 грудня, Трамп написав у своєму мікроблозі Twitter, що ІД "значною мірою переможена", а інші країни в регіоні, включаючи Туреччину, зможуть "легко" впоратись із "залишками" угруповання.
Раніше Трамп оголосив, що ІД у Сирії повністю переможена, у зв'язку з чим американські військові можуть залишити близькосхідну країну. Рішення Трампа вивести з Сирії повністю військовий контингент, який налічує дві тисячі солдатів, викликало критику у США та міжнародному співтоваристві. Експерти вважають, що Трамп ухвалив це рішення всупереч рекомендаціям впливових членів свого кабінету, і вказують на можливі серйозні наслідки для безпеки в регіоні.
Раніше, 21 грудня, міністр оборони США Джеймс Меттіс оголосив про відставку через розбіжності з Дональдом Трампом. Крім того, про рішення піти у відставку повідомив спецппредставник США у міжнародній коаліції для боротьби з ІД в Сирії Макгурк
Спецпредставник США в антитерористичній коаліції Бретт Макгурк з 31 грудня вже не обійматиме цю посаду. Про відставку стало відомо за кілька днів після того, як Дональд Трамп розпорядився вивести війська із Сирії. (22.12.2018)
Відставка міністра оборони США Джеймса Меттіса на наступний день після рішення Дональда Трампа вивести війська із Сирії цілком логічна. Але це тривожний сигнал і може спричинити в зовнішній політиці США ще більший хаос. (21.12.2018)