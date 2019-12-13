Трамп змусив звільнитися чиновника Пентагону, який сертифікував допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп після закінчення справи про його імпічмент продовжує добиватися звільнення чиновників, яких вважає нелояльними. У середу, 19 лютого, він прокоментував відставку заступника глави Пентагону з політичних питань Джона Руда, який минулого року підтвердив, що Україна провела антикорупційні реформи для отримання військової допомоги від США. "Я хотів би подякувати Джону Руду за його службу нашій країні та побажати йому успіхів у його майбутніх починаннях!", - написав Трамп у Twitter.

Руд своєю чергою повідомив, що причиною його звільнення було саме рішення президента. "Як я зрозумів (міністра оборони США Марка - Ред.) Еспера, це ви просили моєї відставки", - йдеться в його листі на ім'я Трампа, цитує агенція новин AP.

У листі Конгресу 23 травня 2019 року Руд зазначив, що Пентагон провів ретельну оцінку антикорупційних та інших реформ в Україні. Сертифікація з боку Руда була юридично необхідною для надання Україні військової допомоги. Як вказав він у листі Конгресу, вона базувалася на інформації, отриманій внаслідок "постійної взаємодії США з Україною", включно із зустрічами міністра оборони США з його українським колегою.

Питання виділення Україні військової допомоги було ключовим у справі щодо імпічменту Трампа. Як стверджували представники Демократичної партії, Трамп намагався використати військову допомогу, виділення якої Києву схвалив Конгрес, як тиск на президента Володимира Зеленського та притримав її надання. В обмін на це президент СЩА намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на виборах в 2020 році Джозефа Байдена - Хантера.

Це вже не перше звільнення, пов'язане із процесом щодо імпічменту Трампа. Раніше був звільнений посол США при ЄС Гордон Сондленд, експерт з питань України Ради національної безпеки США, підполковник Александер Віндман, а також його брат Юджин (Євген), який був юристом у Раді національної безпеки США.